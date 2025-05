NEMAČKA U RALJAMA NEONACIZMA: Berlin suočen sa drastičnim porastom desnog ekstremizma

U SRBIJI će danas biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima uz slab i umeren severozapadni vetar koji će sredinom dana i posle podne povremeno biti jak. Najniža temperatura od 8 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 24 stepeni. Narednih dana očekuju se pljuskovi i grmljavina i prema rečima meteorologa to je poslednji trzaj vremenskih neprilika u maju, ali, već u junu sa tropskim temperaturama očekuju se ponovo padavine i druge potencijalno opasne pojave.