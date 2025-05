RAT u Ukrajini-1.182. dan.

Foto: Profimedia

"Centar" uspostavio sistem protiv ukrajinskih dronova

Pripadnici grupe "Centar" su na krasnoarmejskom pravcu, jednom od ključnih, uspostavili efikasan sistem za borbu protiv ukrajinskih dronova, rečeno je novinarima u Ministarstvu odbrane.

- Mobilne grupe se automobilima operativno premeštaju sa položaja na položaj obezbeđujući 24 časovnu kontrolu vazdušnog prostora - naveli su u Ministarstvu.

Na stotine tela po selima na granici, evakuacija nemoguća

Na stotine tela ukrajinskih vojnika i dalje leže po selima na granici sa Kurskom oblasti Rusije gde su vođene borbe, izveštava reporter Sputnjika.

Tela je nemoguće evakuisati zbog toga što ukrajinska vojska neprekidno otvara vatru, a da stvari budu još gore dronovima uništavaju tela do neprepoznavanja, kako rodbina i prijatelji ne bi saznali šta im se dogodilo.

Tokom noći oboreno 8 ukrajinskih dronova

Ruska vojska je tokom noći oborila osam ukrajinskih dronova iznad Brajnske oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Tri godine od oslobođenja Marijupolja

Pre tačno tri godine rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da je Marijupolj oslobođen. Danas se u gradu u kojem su vođenje žestoke borbe život odvija normalno a grad je postao simbol obnove oslobođenih regiona.

Foto: Profimedia

Rusija i Ukrajina će uskoro početi pregovore o prekidu vatre i okončanju sukoba, izjavio je američki predsednik Donald Tramp posle telefonskog razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

- Upravo sam završio svoj dvočasovni razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Verujem da je prošlo veoma dobro. Rusija i Ukrajina će odmah započeti pregovore o prekidu vatre i, što je još važnije, KRAJU rata - napisao je on na svojoj platformi Truth Social.

Foto: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/AP Photo/Evan Vucci

- Uslovi za to će se ispregovarati između dve strane, kako to jedino može biti, jer znaju detalje pregovora za koje niko drugi ne bi znao. Ton i duh razgovora su bili odlični- dodao je on. Putin je ranije rekao novinarima da je njegov telefonski razgovor sa Trampom trajao više od dva sata i da je bio prilično iskren i sadržajan.

Ovo je bio njihov treći telefonski poziv od početka godine. Njihov prethodni poziv održan je 18. marta i fokusiran je prvenstveno na bilateralne odnose i ukrajinsko rešenje. Tada je Putin podržao Trampovu ideju o 30-dnevnom moratorijumu na udare na energetske objekte. Međutim, Kijev se nije pridružio inicijativi i nastavio je granatiranje. Tokom razgovora 12. februara, Putin i Tramp su takođe razgovarali o problemima u vezi sa Ukrajinom i bilateralnim odnosima i dogovorili se da nastave kontakte.

(Tass)