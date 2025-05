PANDAN PARADI: Razlog okupljanja evropskih lidera u Kijevu

Zapadni lideri okupili su se u Kijevu da bi pružili podršku Ukrajini, dan posle održane vojne parade u Moskvi povodom Dana pobede u Drugom svetskom ratu.

Bio je ovaj kijevski skup na neki način "odgovor" ukrajinskih saveznika na okupljanje u Moskvi. U Kijev su doputovali vozom, što je poslednjih godina jedini način da se stigne do ukrajinske prestonice. Program za juče nije unapred otkrivan, a nije bilo ni direktnih snimaka, iz bezbednosnih razloga.

Evropska četvorka je najpre, u pratnji predsedničkog para Zelenski, upalila sveće i položila vence palim Ukrajincima na Trgu Majdan, da bi posle toga održali samit, a onda imali "plodonosnu razmenu" telefonom s američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Cilj samita bio je, uz simboliku da se na neki način napravi pandan skupu na kome je uz ruskog predsednika Putina dan ranije bilo tridesetak lidera među kojima kineski Si Đinping i brazilski Lula, da se pošalje vojna i diplomatska poruka, ali i utvrde premise eventualnih garancija, ukoliko primirje bude prihvaćeno.

Zemlje "koalicije dobrovoljaca", čiji su lideri juče bili u Kijevu, smatraju da su za poštovanje primirja potrebni "kredibilni posmatrači", nudeći se da to budu upravo oni. Međutim, za tako nešto je potrebna saglasnost obe strane, a Moskva je već više puta do sada stavila do znanja da učešće u ovakvim snagama zemalja članica NATO nije prihvatljivo. Posmatrač je 2014. godina bio OEBS, ali se ističe da je ta misija bila neuspešna.

Samit je, iz ugla Zapada, na neki način bio i predvorje stvaranja "evropske odbrane", ukoliko bi uspeli da se nametnu da garantuju mir u Ukrajini.

- Ovo je istorijski trenutak za evropsku odbranu i našu nezavisniju bezbednost. Za Ukrajinu, ali i za sve nas. Ovo je nova evra, s Evropom koja razmišlja kao sila – poručio je na Majdanu Makron, inicijator evropskog odgovora.

Francuski šef države je prethodno preko društvenih mreža poslao tri poruke sažete u rečima "trajni i pravedni mir kroz potpuno i bezuslovno primirje, suverenitet i budućnost", istakavši da "spram agresije Rusije odgovor treba da bude kolektivan". Makron je istovremeno pozvao na direktne pregovore između Moskve i Kijeva, ali veliko je pitanje koliko bi to bilo prihvatljivo za Rusiju. Čini se da ni ponuđeno primirje pod ovim uslovima nije realna opcija.

- Primirje bi išlo u korist Ukrajine. Nastavila bi potpunu mobilizaciju, dovodeći nove trupe na liniju fronta. Profitirala bi od ovog perioda da obuči nove vojnike i odmori druge. Zašto bismo davali takvu prednost Ukrajini? – preneli su u Parizu reči Dimitrija Peskova i pre nego što je samit završen.

Rusi, kao jedan od uslova za primirje, zahtevaju i da prestane vojna podrška Zapada Ukrajini. Francuski mediji, međutim, ističu da i Rusija ima podršku spolja, od Kine, Severne Koreje i drugih saveznika.