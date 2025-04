KRAJ RATA U MAJU? Ukrajinska opozicija očekuje skori kraj sukoba

SUKOB u Ukrajini će se okončati do kraja maja, nakon čega će doći do potpunog resetovanja vlasti, saopštila je bivša premijerka Ukrajine, liderka partije Batkivščina Julija Timošenko.

-Postoje međunarodni planovi da se rat u Ukrajini okonča do kraja maja. I ovo je veoma optimistično, a sada se sve kreće ka tome. To je veoma, veoma važno za sve nas. Dakle, kada se sve ovo završi, definitivno će doći do potpunog resetovanja, rekla je ona u Odesi.

Timošenkova se početkom proleća sastala sa visokim zvaničnicima iz okruženja američkog predsednika Donalda Trampa. Sam Tramp je ranije ukazao na pad rejtinga Vladimira Zelenskog i nazvao ga diktatorom, ističući potrebu održavanja izbora u Ukrajini.

Tajni sastanci, kako su precizirali mediji, održani su i sa predstavnicima partije bivšeg predsednika Ukrajine Petra Porošenka, bivšim glavnokomandujućim Oružanih snaga Ukrajine Valerijem Zalužnim i gradonačelnikom Kijeva Vitalijem Kličkom.

U Ukrajini se ne održavaju parlamentarni i predsednički izbori zbog vanrednog stanja. Predsednička ovlašćenja Zelenskog su zvanično prestala 20. maja prošle godine, ali on čini sve što može da ostane na vlasti.

