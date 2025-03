RUSKI NOVINARI "TROFEJ" ZA KIJEV: Ratni reporteri o ukrajinskim oružanim snagama koje ih "love" po prvim linijama fronta (FOTO)

NE verujem u institucije UN. Veliki broj naših novinara je poginuo, a da su međunarodne organizacije uglavnom zatvarale oči pred ovom činjenicom. Nemam iluzija. Ne mislim da će se situacija na bilo koji način popraviti. Oni koji su protiv istine, nastaviće da nas love.

Foto: Olga Kirij

Ovako prošlonedeljnu seriju ubistava ruskih ratnih reportera koju je Sergej Lavrov nazvao potvrdom nacističkog duha kijevskog režima, a tim povodom Rusija zatražila sednicu SB UN, za "Novosti" komentariše Semjon Pegov, hroničar sukoba Donbasu i komentator koga prati milionska publika. Više puta ranjavan, Pegov je nosilac ordena za hrabrost koji mu je uručio predsednik RF Vladimir Putin.

O poslednjoj seriji obračuna sa ratnim izveštačima Pegov kaže da je teško utvrditi da li su oni bili živa meta ukrajinske strane, ili su uhvaćeni u unakrsnoj vatri. Situacija na tačkama gde su život izgubili momci iz "Izvestije" jeste napeta, dok je Ana, dopisnica Kanala 1, nagazila na minu u Belgorodskoj oblasti. Pegov dodaje da što se tiče ukrajinske strane, novinari nisu samo legalna, već i poželjena meta.

Foto: Olga Kirij RUŠEVINE Sudža oslobođena posle sedam meseci

- Tako je još od 2014. godine, kada su se rasplamsale borbe oko Slavjanska. Tu liniju je držalo 300 naoružanih ljudi, neka vrsta naše milicije. Tada je poginuo jedan italijanski novinar i moj drug Andrej Stenjin. To je po mom mišljenju bilo ciljano gađanje novinara od strane neonacista, a to je potvrdila i istraga na licu mesta - kaže Pegov.

I kasnije, nadovezuje Pegov, neonacisti su uredno kada bi videli novinare na prvim linijama fronta, pucali na njih, jer za Kijev su ratni dopisnici uvek bili "iritantan faktor" budući da su izveštavali o situaciji na frontu. To je razlog što su u nišanu ukrajinskih pušaka i artiljerije, a sada i dronova.

Ovo je samo prva runda O TOME šta on i borci sa kojima svakodnevno komunicira misle o mirovnim pregovorima, Semjon Pegov kaže:

- Nikada to nisam krio, a mislim i dalje - ovo nije neka konačna bitka, generalna bitka između Rusije i Zapada i dobra i zla. Moje mišljenje se nije promenilo - ovo je samo prva runda naše konfrontacije, pa čak ni mir koji se može postići bilo na terenu, zahvaljujući našoj brzoj pobedi, bilo za pregovaračkim stolom, neće biti konačan. Uveren sam da nam predstoji podjednako žestoka, možda još žešća konfrontacija sa Zapadom, koja neće zaobići ni druge zemlje.

Vest o ranjavanju i ubistvu ruskih novinara nije zatekla samo one koji su svoj život i profesiju vezali za front. Na meti ukrajinske vatre prošle nedelje se u oslobođenoj Sudži našla i Olga Kirij, ratni reporter i režiser dokumentarnih filmova RT Moskva. Za "Novosti" opisuje dešavanja koja su prethodila napadu na rusku novinarsku ekipu:

- Išli smo sa vojnim volonterima da snimamo evakuaciju porodice, bake i dede invalida. Smestili su ih u kola u Sudži i odvezli do mosta. Ukrajinci su, povlačeći se, digli u vazduh delove mosta i volonteri su preko reke do mesta evakuacije prenosili starce na rukama. U tom trenutku ja sam na mostu i fotografišem izgorele automobile. I počinje paljba. Prva na meti je kuća u koju su smestili baku, a zatim i most... Iznad naših glava kružio je ukrajinski dron. Foto: Olga Kirij HRABRA Olga Kirij

Olga i njen kolega su uspeli da izbegnu smrt, a dramatični snimci na kojima se čuje huka granatiranja osvanuli su na svim ruskim medijima. Olga je prekaljeni ratni reporter ali, kako kaže, do sada nije bila toliko blizu smrti. Život, veruje, duguje ikoni Svete Olge koju uvek nosi sa sobom.

Uprkos svim opasnostima, dodaje Pegov, bez ratnih reportera koji izveštavaju o činjenicama sukoba polje za manipulacije i krivotvorenja bilo bi nepregledno.

- Zadatak našeg ruskog bratstva vojnih dopisnika je da zaista prenesemo golu istinu sa fronta. Pored informacija, najdragocenije su priče o podvizima, o stvarnim ljudima, o njihovim dramama, o pravim herojima. Vesti će protutnjati ali te priče o ljudima spremnim da umru za "svoje prijatelje" su neprocenjive. To je u izvesnom smislu naša ruska ideologija - poginuti za "svoje prijatelje". Foto: Olga Kirij Oružje stiže od NATO

Pegov dodaje da upravo ovaj ideal razlikuje Ruse od mnogih drugih:

- Da nismo ispričali sve priče, da nismo pisali o Motoroli, da nismo pričali o Vohi, o drugim herojskim ličnostima koje su danas postale simboli "ruskog proleća", približavanje pobedi bilo bi nemoguće. Malo je verovatno da bi ljudi mogli da ratuju toliko meseci u najtežim uslovima, kada se sva strana artiljerija i vojna tehnika, uključujući i NATO, bore na strani neonacista, da nisu zabeleženi podvizi naših heroja. To je temelj naše pobede.

A u ovom ratu bilo je nemalo trenutaka kada su, kaže čuveni ratni reporter, živi zaista zavideli mrtvima i to su one slike koje se duboko urezuju u pamćenje: kada iza granatiranja običnih sela ostanu tela mrtvih beba, žena, staraca. Užas rata je sveprožimajući, ali Pegov je jedan od onih koji veruju da je uprkos svim strahotama, ovaj rat doneo i neke dragocene stvari:

- Bratstvo koje se rađa u ratu je apsolutno neprocenjivo blago koje možete i treba da nosite sa sobom kroz život. Nije slučajno što mi Rusi imamo izreku: prijatelj u nevolji je prijatelj. Nažalost, bratstvo se okuplja u najekstremnijim situacijama, ali tada ova sila pomaže da se svet transformiše, pomaže da se pomere planine i krene ka svetlosti.

Foto: Olga Kirij

Na pitanje koja je razlika između novinara koji piše o ratu i onoga koji je u ratu, Pegov odgovara osmehom:

- Jedno je crtati mape i strelice, raditi analitiku, sedeti u udobnoj stolici za kompjuterskim stolom, a druga stvar je da radiš u poljima (frontu, prim. prev.). Ponosan sam što pripadam timu i bratstvu koje radi u poljima. Do te istine ne možeš doći drugim putevima, samo direktno, kroz emocije. Kako drugačije preneti ono što se zove "so rata", ako sami niste bili tamo, ako ne osetite tu atmosferu.

Zadatak reportera, kaže Pegov je da gledaoca provede kroz rat kako bi razumeo šta se dešava tamo, ne glavom, već celim bićem i srcem.

Rade isto što i nacisti PAŽNjA celog sveta usmerena je na Kursku oblast, gde su ljudi pod ukrajinskom okupacijom proveli sedam meseci. O tome Olga Kirij snima film pod nazivom "Okupacija". Tim povodom ona obilazi oslobođena naselja i ona u kojima se još vode borbe. Tamo zatiče silovane, zlostavljane i ljude koji svedoče o ubistvima meštana:

- Rade isto što i nacisti tokom Drugog svetskog rata. Sve se to dešava u trenutku kada se vode pregovori u Saudijskoj Arabiji, Ukrajinci nam se svete, "plaćaju" meštani sela iz kojih su ih proterale ruske trupe. Ogroman broj dronova je na nebu iznad Sudže. Pucaju na svakoga ko odlazi ili pokušava da evakuiše ljude, žele da eliminišu svedoke koji bi mogli da ispričaju mnogo toga o zločinima kijevskog režima.