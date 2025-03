KUCA LI MIR NA VRATA BLISKOG ISTOKA? IZRAEL POTVRDIO: Primljen novi predlog o primirju

IZRAEL je u subotu uveče potvrdio da je od zemalja posrednika primio novi predlog o primirju i oslobađanju talaca, i dodao da je izneo kontraponudu na njega, preneo je Tajms of Izrael.

Ovo primirje bi stupilo na snagu na muslimanski praznik Eid al-Fitr, u nedelju ili ponedeljak, navode mediji.Kako je navelo više medija, ovaj predlog ne ispunjava zahteve Izraela koji je insistirao na oslobađanju 10 ili 11 živih talaca kako bi se primirje ponovo uspostavilo, a na osnovu ranijeg predloga izaslanika SAD za Bliski istok Stiva Vitkofa.

Jedan neimenovani egipatski zvaničnik kaže da predlog o primirju predviđa i da Hamas vrati tela ubijenih talaca, ali nije precizirao njihov broj. Kako su naveli egipatski zvaničnici, Kairo želi da sve strane, uključujući Vašington, privole Izrael da načini ustupke kako bi se postigao dogovor. Forum porodica talaca danas je saopštio da ceni svaki napor u pravcu oslobađanja talaca, ali je zatražio da svi budu vraćeni od‌jednom, tvrdeći da je to moguće u zamenu za trajni mir, ali nije poznato da je do sada iznošen takav mirovni predlog, navodi Tajms of Izrael.

Premijer Benjamin Netanijahu je odbio da okonča rat dok vojni i upravljački kapaciteti Hamasa ne budu potpuno razbijeni, pa je zato odbacio da počne pregovore o drugoj fazi primirja, i obnovio vojne operacije u Gazi 18. marta. Visoki zvaničnik Hamasa Basem Naim izrazio je nadu da će naredni dani doneti pravi napredak u postizanju primirja, nakon intenzivnih komunikacija sa posrednicima.

Kako je naveo, cilj je postizanje primirja, otvaranje graničnih prelaza i dopremanje humanitarne pomoći, a što je najvažnije, treba da dođe do nastavka pregovora o drugoj fazi koja bi dovela do potpunog okončanja rata i povlačenja okupacionih izraelskih snaga.

