Rat u Ukrajini – 1.126. dan.

Foto printscreen telegram/Sladkov+

Izveštaj sa fronta: Porodori u Zaporožju i kod Konstantinopolja; Žestoke borbe kod Pokrovska; Rusi šire mostobrane kod Kupjanska; Krvave borbe kod Belgoroda i Kurska (MAPA/VIDEO)

Tokom noći PVO sistemi presreli su 5 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad Krima. Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je saopštenje da ukrajinske oružane snage redovno napadaju objekte energetske infrastrukture usred pregovora sa Sjedinjenim Državama. Konkretno, juče je u Krasnodarskom kraju isključen dalekovod Rostov NE-Tihoreck, u LNR je granatirana gasna stanica Svatovo, a na Krimu je oboren dron u oblasti podzemnog skladišta gasa Glebovskoje.

Vazdušno-kosmičke snage Rusije izvele su sveobuhvatan udar na 13 regiona Ukrajine. U Hersonskoj oblasti. Iskander je udario u skriveno komandno mesto VSU. U Izjumu je više od 10 geranijuma udarilo u skladišta municije i rezervnih delova za zapadna oklopna vozila. U Kirovogradskoj oblasti bilo je najmanje 10 pogodaka na teritoriji arsenala. U Kijevskoj i Čerkaskoj oblasti gađani su vojni aerodromi.

U Češkoj je došlo do eksplozije u skladištu artiljerijske municije velikog kalibra koja je slata u Ukrajinu.

Ilustracija telegram rybar

U pravcu Hersona, dronovi gađaju vozila i vatrene tačke VSU. Oružane snage Ukrajine ispalile su 44 granate na 11 sela na levoj obali. U Aleški i Novoj Kahovki granatirana su stambena naselja, pri čemu je po jedna osoba ranjena.

Na delu Zaporožja postoji velika borbena aktivnost duž linije Stepovoje – Ščerbaki. Ministarstvo odbrane Rusije zvanično je potvrdilo oslobađanje sela. Malie Ščerbaki. Borbe u oblasti Lobkovoe i Novodanilovka se nastavljaju.

Ilustracija telegram rybar



Na pravcu Ugljedara vode se borbe u oblasti Volnog Polja i Ševčenka. Oružane snage Ukrajine tvrdoglavo drže liniju u Vesjoleju. U rejonu Razliva izveštavaju o napredovanju ruskih oružanih snaga duž fronta širine 4 km i 2 km duboko u odbranu VSU. Ruske trupe potiskuju ukrajinske zapadno od Konstantinopolja.



Na Pokrovskom frontu inicijativa je na strani Oružanih snaga RF. U Udačnom ruski jurišnici pokušavaju da napreduju iz istočnog dela bliže centru. Kotlino je potpuno pod kontrolom ruskih boraca. U Zverevu napadaju iz pravca Peščanoja, prema informacijama sa terena, uspeli su da odbace ukrajinske oružane snage od starog železničkog nasipa u jugoistočnom delu sela. U Ševčenku – čišćenje ostataka VSU u severoistočnom delu sela. U oblasti Solenoja, VSU pokušava da pošalje trupe, ali je nejasno šta se tamo sada dešava. Južnije, avijacija aktivno radi po položajima VSU zapadno od linije Nadeždinka-Zaporožje. Na desnom krilu vode se aktivne borbe za Tarasovku i napredovanje ka Aleksandropolju. Veoma intenzivne borbe u Jelizavetovki i na raskrsnici Malinovskaja.

U aglomeraciji Toretsk, neprijatelj aktivno koristi dronove i ograničava slobodu kretanja naših trupa. Ruska vojska ima taktičke uspehe u severnom delu grada. Na pozadini opšte stagnacije situacije u Torecku, front na jugozapadu grada oživljava. Nakon jučerašnjeg juriša na Aleksandropolj (Rozovku), ruske oružane snage su na ramenima neprijatelja provalile u Pantelejmonovku i, prema nekim informacijama, već je raščišćavaju. Saopšteno je da je severno od Keramika jurišna letelica napredovala 600 m u odbranu neprijatelja.

Na sektoru kod Časovog Jara vode se najteže urbane bitke u mikrookrugu Ševčenko i u oblasti Stupočki. Taktičkih uspeha ima, ali se VSU aktivno brani, koristeći veliki broj dronova i, shvatajući strateški značaj ovog naselja za svoju liniju odbrane, drži se svom snagom.

Na Severskom pravcu, teške borbe između Belogorovke i Grigorovke uz minimalne promene u LBS (linije borbenog dodira). "Vruće" je i u oblasti Verhnjekamenskoe.



Ilustracija telegram rybar

U sektoru Krasnolimanski, Oružane snage Rusije proširuju mostobran na zapadnoj obali reke Žerebec. Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je oslobađanje sela Mirnoje zapadno od Jampolovke.

Na južnom krilu kupjanskog pravca vode se pozicione borbe u rejonu Boguslavke. Na severnom krilu nastavlja se pokret od Topolja i Dvurečne do Kamenke u cilju spajanja dva mostobrana u jedan. U oblasti Kondrašovke se vode borbe, ali nema podataka o konkretnim napredovanjima.



Situacija u pravcu Harkova ostaje nepromenjena. U oblasti Volčanska i Lipca nastavljaju se pozicione borbe uz upotrebu velikog broja dronova, artiljerije i aviona.

SITUACIJA U KURSKOJ I BELGORODSKOJ OBLASTI

U pograničnoj oblasti Belgoroda ruska vojska uporno odbija ofanzivu Oružanih snaga Ukrajine, a u Kurskoj oblasti nastavlja da potiskuje preostale ukrajinske jedinice.

Označeni su detalji teških borbi kod belgorodske Popovke, koje su trajale do jutros. U početku je juriš nekoliko grupa ukrajinskih oružanih snaga koje su se probijale do Popovke zadržala mala grupa ruskih graničara; prvi sukobi počeli su oko dva sata. Kasnije je do njih probila grupa naših vojnika iz 128. brigade Oružanih snaga Rusije.

Njihove položaje je u talasima napalo nekoliko grupa specijalnih snaga ukrajinskih oružanih snaga; VSU je imao višestruku nadmoć u snagama. Ruski položaji su granatirani artiljerijom i zasipani dronovima, pokušavali su da izbace ruske trupe granatama, uveče se jedna zemunica urušila od granatiranja. Svi graničari su ranjeni, ali su nastavili borbu. U jednom trenutku, shvativši da će biti opkoljeni i preplavljeni sa trupava VSU, ruski vojnici su zatražili od artiljeraca gađaju njihove položaje, a VSU se povukao sa gubicima. Do noći ruska vojska je uspela da evakuiše ranjenike, bukvalno ih izvlačeći ispod ruševina. Neke od povreda su bile preteške.

Ukrajinske oružane snage su noću nastavile sa napadima na ruske položaje kod Popovke, VSU je dovukao i tenk za direktnu vatru, ali je i ovaj juriš bio neuspešan za Oružane snage Ukrajine. Ruske granice su odbranjene. U oblasti Popovke, kao i u Demidovki, Oružane snage Ukrajine intenzivno rade sa artiljerijom i dronovima, bukvalno ih sravnjujući sa zemljom. U južni deo Demidovke s vremena na vreme upadaju male grupe Oružanih snaga Ukrajine peške ili na četvorociklima, a ruski dronovi ih love.

U drugim oblastima početne ofanzive Oružanih snaga Ukrajine u Belgorodskoj oblasti preko granice je zatišje. Na Grafovku još nije bilo napada VSU, osim dizanja u vazduh mosta u centru sela; u okolini Prilesja ruska vojska je prvog dana izbacila VSU sa položaja koje su zauzeli. Međutim, sudeći po nagomilanim rezervama u Sumskoj oblasti i intenzitetu granatiranja, Kijev nije odustao od planova za napade.

Na liniji fronta u pograničnoj oblasti Kursk za 24 sata nije bilo značajnijih promena. Oružane snage Ukrajine nastavljaju da drže Olešnju, Guevo i Gornal, kao i južni deo Gogolevke. Oružane snage Rusije juče su stigle do graničnog prelaza Sudža, zauzevši područje gasnomerne stanice Sudža; borba za kontrolu kontrolnog punkta se nastavlja. U oblasti Guevo, ruske oružane snage su izbacile VSU iz šuma sa tri strane sela i bore se na periferiji.

U Sumskoj oblasti ruske jedinice vode aktivnu ofanzivu na liniji Vladimirovka – Veselovka – Žuravka, a izveštava se da je veći deo Žuravke već pod kontrolom ruskih snaga. U Bašovki se vode žestoke borbe, VSU dovodi rezerve i pokušava da povrati izgubljene položaje.

Eksplozije u Krivom Rogu (VIDEO)

Ruske snage večeras su izvršile veliki napad dronovima na ukrajinski grad Krivi Rog, gde se začulo nekoliko jakih eksplozija, saopštio predsednik Gradskog veća za odbranu Aleksandar Vilkul.

On je dodao da se dogodilo najmanje 15 eksplozija, a da je u gradu takođe izbilo nekoliko napada, prenosi Unian.

Ranije danas, zvaničnici grada Sumi rekli su da je u ruskom napadu na taj grad povređeno najmanje 106 osoba, a od toga 23 dece.

U ruskom napadu na Sumi oštećena su 73 objekta, od čega 12 nestambenih objekata, 36 stambenih zgrada, a 25 privatnih stambenih zgrada.

U saopštenju se navodi da je regionalno tužilaštvo pokrenulo pretkrivičnu istragu o ratnim zločinima koju sprovode istražitelji Ukrajinske službe bezbednosti (SBU) u Sumskoj oblasti.

Žestoke borbe kod Pokrovska (VIDEO)

Jednice "Hrabrih" masovno pale NATO opremu, pešadiju i artiljeriju neprijatelja - još jedan dan borbe sa jedinicama grupe armija "Centar".

Izbor borbenih radnji boraca grupe snaga Centar 24. marta na uništavanju vojne opreme, naoružanja, pešadije i položaja Oružanih snaga Ukrajine tokom aktivnih borbenih dejstava na pravcu Pokrovski.

Na snimku se vidi kako pale borbena oklopna vozila NATO-a, samohodne topove, vatrene tačke, minobacače, pešadiju, neprijateljske položaje i vozila.

Oslobođeno naselje na spoju u Donbasu (MAPA)

Ruska armija oslobađa Mirnoje na spoju DNR i LNR saopštilo je Ministarstvo odbrane

Kao rezultat aktivnih i odlučnih dejstava jedinica grupe snaga Zapad, oslobođeno je naselje Mirnoje u Kramatorskom okrugu Donjecke Narodne Republike, saopštio je vojni resor.

Selo Mirnoje se nalazi u pravcu Limana; Pre nje su oslobođeni Jampolovka i susedni Terni.

Oslobođeno naselje u Zaporožju (MAPA)

Ruska armija oslobađa Mali Ščerbaki, napreduje u Zaporiškoj oblasti — Ministarstvo odbrane ▪Usled aktivnih i odlučnih dejstava, jedinice vojne grupe Dnjepar oslobodile su naselje. Mali Ščerbaki, region Zaporožja, navodi se u izveštaju.

Ranije smo izvestili da su tokom ofanzivnih operacija na levom krilu Zaporoškog fronta 247. i 108. vazdušno-desantni puk oslobodili Pjatihatki, Stepovoje, Ščerbaki i Mali Ščerbaki, a u toku je juriš na Lobkovo.

Na tom području za 24 sata uništeno je preko 70 militanata, 2 oklopna transportera M113, 2 vozila i 3 artiljerijska oruđa.

Ukrajinski udar na nuklearnu elektranu

Svakodnevnim napadima na rusku energetsku infrastrukturu Vladimir Zelenski potvrđuje svoju nesposobnost za dogovor i nekontrolisanost za spoljne garante poštovanja svih mogućih sporazuma, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Kijevski režim je nastavio svoje namerne napade dronovima na rusku civilnu energetsku infrastrukturu u svetlu rusko-američkih pregovora u Rijadu.

Ministarstvo navodi da je u napadu ukrajinske bespilotne letelice na infrastrukturu ogranka energetske kompanije „Rosseti“ u Krasnodarskom kraju 24. marta došlo je do isključenja visokonaponskog voda (500 kilovata) Rostovske nuklearne elektrane – Tihoreck broj 2, što, zahvaljujući brzom i kompetentnom delovanju osoblja, nije dovelo do negativnih posledica po potrošače.

U Luganskoj Narodnoj Republici, Oružane snage Ukrajine izvele su napad pomoću FPV drona na gasovodnu stanicu „Svatovo“ Uprave za glavni gasovod „Luganskgaz“.

Uveče 24. marta, u oblasti rta Tarhankut (Krim), ruski PVO sistemi presreli su još jednu ukrajinsku udarnu bespilotnu letelicu, čija je meta bila kopnena oprema podzemnog skladišta gasa, dodaje se u saopštenju Ministarstva.

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije o borbama na kurskom pravcu (VIDEO)

Jedinice grupe „Sever“ su tokom ofanzivnih dejstava porazile formacije sedam ukrajinskih brigada kod naselja Gogoljevka, Gornalj, Gujevo i Olešnja. Odbijena su tri protivnapada.

Udarima operativno-taktičke i vojne avijacije i artiljerijskom vatrom poražen je ljudstvo i tehnika neprijatelja u nekoliko rejona Sumske oblasti Ukrajine.

U poslednja 24 časa ukrajinske snage izgubile su više od 260 vojnika, tenk, borbeno vozilo pešadije, tri oklopna vozila, 10 automobila, dva artiljerijska oruđa, tri minobacača i dva punkta za upravljanje dronovima.

Od početka borbenih dejstava na kurskom pravcu poginulo je i ranjeno više od 69.960 ukrajinskih vojnika, a uništen 401 tenk, 327 borbenih vozila pešadije, 289 oklopnih transportera, 2.222 oklopna vozila, 585 artiljerijskih oruđa i 52 lansera reaktivnih raketnih sistema.

Izveštaj Ministarstva odbrane: VSU izgubio više od 1000 vojnika za dan, oslobođeno naselje Mali Ščerbaki

Jedinice grupe "Dnjepar" oslobodile su naselje Mali Ščerbaki u Zaporoškoj oblasti;

Ruske snage oslobodile su naselje Mirno u DNR;

U zoni delovanja grupe "Zapad" ukrajinska vojska je izgubila više od 250 vojnika, kao i tenk;

Na belgorodskom pravcu grupa "Sever" nanela je poraz koncentraciji žive sile protivnika i tehnici, u ukrajinskim redovima iz stroja je izbačeno 50 vojnika;

Jedinice grupe "Centar" poboljšale su taktički položaj, dok je protivnik izgubio do 430 vojnika;

Grupa "Jug" zauzela je povoljnije položaje, dok je protivnik izgubi do 200 vojnika, kao i raketni bacač i skladišta municije;

Jedinice grupe "Istok" nastavile su prodor u dubinu protivničke odbrane, a ukrajinska vojska izgubila je više od 140 vojnika i tri oklopna vozila.

Ratni zločini u Kurskoj oblasti

Moskva priprema izveštaj sa podacima o žrtvama ukrajinskih snaga u Kurskoj oblasti, saopštio je specijalni izaslanik za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik.

Izveštaj je namenjen međunarodnim organizacijama i stranoj javnosti.

-U međunarodnim organizacijama sve mora biti potvrđeno fotografijama, video-snimcima, svedočenjima civila koji su bili žrtve nečovečnog, ciničnog upada ukrajinskih vojnika na rusku teritoriju, rekao je Mirošnik u programu "Solovjov lajv".

Bitka kod Kurska

Pripadnici grupe "Sever" likvidirali su tokom napada u Kurskoj oblasti 15 ukrajinskih vojnika i jednog zarobili, rekao je za Sputnjik oficir pod kodnim imenom "Vitez".

Posada lovca Su-34 izveo je napad na uporište ukrajinske vojske u Kurskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Posada multifunkcionalnog hiperzvučnog lovca-bombardera Su-34 Vazdušno-kosmičkih snaga izveo je udar na uporište ukrajinske vojske u pograničnom delu Kurske oblasti", navodi se u saopštenju.

Zaharova: Ukrajina se ne odriče terora na civilima, sada napada i predstavnike medija

Zvanični Kijev ne samo da se ne odriče terora nad civilnim stanovništvom, već napada i predstavnike medija, saopštila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova povodom ukrajinskog napada na Kursku oblast.

Zaharova je, u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva, napomenula da se broj ukrajinskih terorističkih napada povećava srazmerno uvidu kijevskog režima da ukrajinske oružane snage ne mogu da nanesu štetu Rusiji na bojnom polju, prenosi agencija RIA Novosti.

Foto: Profimedia

"Serija brutalnih represalija ukrajinskih neonacista nad ruskim novinarima je još jedna potvrda da su oni spremni da bez oklevanja počine bilo kakav zločin protiv civilnog stanovništva", zaključila je Zaharova.

Zvaničnik Kurske oblasti Leonid Pasečnik potvrdio je da su, pored medijskih radnika, poginule još tri osobe i da je povređen i 14-godišnji tinejdžer koji je zadobio rane od gelera, prenosi Tas.

Pripadnici ruskog Istražnog komiteta pokrenuli su krivični postupak za teroristički akt i ometanje zakonite profesionalne delatnosti novinara Tasa Mihaila Skuratova u Kurskoj oblasti.

(Tanjug)

Završena druga runda američko-ukrajinskih pregovora u Saudijskoj Arabiji

Delegacije Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine završile su drugu rundu pregovora u Saudijskoj Arabiji, prenosi Suspilne pozivajući se na izvor u delegaciji.

Ranije je saopšteno da je ukrajinska delegacija zbog ovog sastanka produžila boravak u Saudijskoj Arabiji za još jedan dan.

Trenutno nema informacija o temama razgovora. U ponedeljak je završen sastanak ruske i američke delegacije, koji je trajao više od 12 sati, a za danas je najavljeno zajedničko saopštenje predstavnika Rusije i SAD.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio je u ponedeljak u večernjem obraćanju da će se američka delegacija nakon sastanka sa ruskom delegacijom u Saudijskoj Arabiji ponovo sastati sa ukrajinskim timom.

U nedelju uveče, 23. marta, u Saudijskoj Arabiji održan je sastanak predstavnika Ukrajine i Sjedinjenih Država na kojem se razgovaralo o mogućem delimičnom prekidu vatre između Ukrajine i Rusije.

(Reuters, Suspilne, Tanjug)

Palisa predvodi ukrajinsku delegaciju na novom sastanku u Rijadu

Savetnik šefa kabineta ukrajinskog predsednika Sergej Leščenko saopštio je da delegaciju Ukrajine na današnjim pregovorima sa delegacijom SAD u Rijadu predvodi zamenik šefa kabineta predsednika, Pavlo Palisa.

"On je u Rijadu ostao još jedan dan da bi održao još jedan sastanak sa Amerikancima nakon sastanka naših neprijatelja sa američkom delegacijom", rekao je Leščenko.

Napomenuo je da će ono o čemu su ruski i američki tim razgovarali zahtevati povratnu informaciju od ukrajinske delegacije. Leščenko je napomenuo da se u Saudijskoj Arabiji razgovara o temama koje se odnose na bezbednost plovidbe Crnim morem i civilne infrastrukture.

"Reč je o lukama, uključujući i luku Herson, koja ranije nije pominjana u komunikacionim okvirima, ali je takođe luka kojoj je potrebna bezbednost. Takođe, crnomorska luka Nikolajev, tri velike luke u Odesi, plus manje luke – sve to je o zaustavljanju uništavanja civilne infrastrukture i bezbednosti hrane", rekao je Leščenko.

On je dodao da su pregovorima bili obuhvaćeni i drugi infrastrukturni objekti. Osim toga, kako je istakao, svaki sastanak počinje i završava se pitanjem povratka ukrajinske dece.

"I deca su zarobljena, uključujući i zaposlene u nuklearnoj elektrani Zaporožje (ZNPP)", naglasio je Leščenko i dodao da su trenutno zaposleni u ZNPP prinuđeni da održavaju režim u ovom objektu, a da nisu sigurni u bezbednost svoje dece.

Pregovori između delegacija SAD i Rusije, koji su održani u ponedeljak u Rijadu, trajali su više od 12 sati.

(Ukrinform)

Lukašenko: NATO trupe na pragu Belorusije, Zapad čini sve da zemlju uvuče u sukob

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da su NATO trupe na pragu Belorusije i da Zapad čini sve da zemlju uvuče u sukob.

"Eskalacija oko nas se samo pojačava. NATO trupe su na pragu našeg doma i čine sve da uvuku Belorusiju u sukob", rekao je Lukašenko posle ceremonije inauguracije u Palati nezavisnosti u Minsku, prenosi RIA Novosti.

Foto: Profimedia

Predsednički izbori u Belorusiji održani su 26. januara i prema podacima Centralne izborne komisije Republike, Lukašenko, koji je sedmi put izabran na najvišu državnu funkciju, dobio je rekordnih 86,82 odsto glasova.

Tokom nedavne posete Lukašenka Moskvi beloruski lider je izjavio da će, ako njegova zemlja bude morala da bira, zvanični Minsk uvek biti na strani Rusije.

"Ako moramo da biramo, uvek ćemo biti na strani naše Rusije. Ne može drugačije. Belorusija nikada neće ostaviti Rusiju samu", rekao je Lukašenko u obraćanju na Savetu federacije, na plenarnoj sednici Gornjeg doma ruskog parlamenta, prenela je ranije RIA Novosti.

(Tanjug, RIA Novosti)

Blumberg: Nova runda pregovora SAD i Ukrajine o primirju i energetskoj infrastrukturi

Ukrajinski i američki timovi održavaju još jednu rundu pregovora u Rijadu kako bi razgovarali o prekidu vatre u Crnom moru i 30-dnevnom zaustavljanju napada na energetsku infrastrukturu, rekla je Blumbergu osoba koja je upoznata sa razgovorima.

Delegacija SAD je u ponedeljak više od 12 sati razgovarala sa ruskim kolegama o istim pitanjima, nakon sastanka sa Ukrajincima u nedelju, navodi američka medijska kuća.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je u svom sinoćnom obraćanju javnosti da bi delegacije Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država trebalo danas da se sastanu u Saudijskoj Arabiji, nakon što su prethodnog dana održani razgovori između zvaničnika Rusije i Amerike o ograničenom primirju u Crnom moru.

Razgovori u Saudijskoj Arabiji u ponedeljak između ruskih i američkih zvaničnika ocenjeni su kao korak u naporima predsednika SAD Donalda Trampa da okonča trogodišnji rat, preneo je Rojters.

Izvor iz Bele kuće saopštio je da napredak u pregovorima postoji i da se očekuje "pozitivan izveštaj u skorijoj budućnosti".

Ruski izvor je potvrdio da su razgovori juče završeni i da je nacrt zajedničke izjave upućen Moskvi i Vašingtonu na odobrenje, sa ciljem da se danas objavi.

U okviru pregovora, glavna tema će biti postizanje primirja na Crnom moru, što bi omogućilo slobodno kretanje brodova, dok se istovremeno razgovara o liniji razgraničenja između ukrajinskih i ruskih snaga, kako bi se postigla stabilizacija fronta.

(Bloomberg, Reuters, Tanjug)

Mirošnik: Moskva priprema izveštaj sa podacima o žrtvama ukrajinskih snaga u Kurskoj oblasti

Moskva priprema izveštaj sa podacima o žrtvama ukrajinskih snaga u Kurskoj oblasti, saopštio je specijalni izaslanik za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik.

Izveštaj je namenjen međunarodnim organizacijama i stranoj javnosti.

"U međunarodnim organizacijama sve mora biti potvrđeno fotografijama, video-snimcima, svedočenjima civila koji su bili žrtve nečovečnog, ciničnog upada ukrajinskih vojnika na rusku teritoriju", rekao je Mirošnik u programu "Solovjov lajv".

Karasin: Rusija i SAD nastavljaju pregovore uz međunarodno posredovanje

Dijalog ekspertskih grupa Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, koji je održan u ponedeljak u Saudijskoj Arabiji, bio je težak, ali koristan za obe strane, a pregovori će se nastaviti uz međunarodno posredovanje, izjavio je šef Komiteta Saveta Federacije za međunarodne poslove Grigorij Karasin.

"Razgovaralo se o mnogim problemima. Dijalog je bio zahtevan, ali veoma koristan. Iako nije sve rešeno, sama činjenica da je do susreta došlo je od velikog značaja, posebno u kontekstu dolaska nove administracije i političara koji su učestvovali u razgovorima", rekao je Karasin za Tas.

Prema njegovim rečima, pregovori će biti nastavljeni uz učešće međunarodne zajednice, uključujući Ujedinjene nacije i određene države.

"Ostaje utisak da je ovo bio konstruktivan dijalog, koji je neophodan i koristan za obe strane. Amerikanci su takođe pokazali interesovanje za nastavak razgovora", dodao je Karasin.

Foto: Shutterstock/Ilustracija/Jutjub/VMESTE-RF

Delegacije Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država završile su sinoć razgovore u Saudijskoj Arabiji, posle više od 12 sati, i usaglasile tekst zajedničkog saopštenja koje će, kako se očekuje, Kremlj i Bela kuća objaviti danas.

Kako je Kremlj ranije saopštio, sastanak je uglavnom bio posvećen temi Crnomorske inicijative, koja je bila predmet diskusije i tokom poslednjeg telefonskog razgovora ruskog i američkog predsednika, Vladimira Putina i Donalda Trampa, 18. marta.

Savetnik za nacionalnu bezbednost Majkl Volc je ranije potvrdio da će se delegacije fokusirati na pitanje prekida neprijateljstava na Crnom moru.

On je naveo da će u sledećoj fazi pregovora Rusija i SAD razgovarati o pitanjima koja se odnose na verifikaciju primirja, mirovni kontingent, kao i vlasništvo nad teritorijama.

(Tanjug)

Sijarto: Ako Tramp ne može da izdejstvuje mir u Ukrajini, niko ne može

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto rekao je da ako predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ne može da izdejstvuje mir u Ukrajini, niko ne može.

"Mađarska veoma ceni posvećenost novog predsednika SAD miru. Ako Tramp ne može da izdejstvuje mir u Ukrajini, niko ne može. Mi u potpunosti podržavamo Trampove poduhvate", izjavio je Sijarto sinoć nakon susreta sa otpravnikom poslova ambasade SAD u Budimpešti Robertom Paladinom.

Kako je naveo, nečuveno je da Brisel opstruiše uspeh tih poduhvata, preneo je MTI.

Sijarto je rekao i da je razgovor sa Paladinom bio odličan i dodao da je odnos Mađarske i SAD prožet međusobnim poštovanjem.

(Tanjug)

Ukrinform: Rusi napali Zaporoški okrug dronovima "šahed", dve osobe povređene

Dve osobe su povređene u ruskom napadu dronovima tipa "šahed" na Zaporoški okrug, saopštio je šef Zaporoške oblasne vojne administracije Ivan Fedorov.

"U neprijateljskom granatiranju Zaporoškog okruga povređeni su 58-godišnja žena i 30-godišnji muškarac", naveo je Fedorov na Telegramu, a preneo Ukrinform.

Prema njegovim rečima, u jednom od sela delimično je uništena privatna kuća, a oštećeni su i pomoćni objekti i automobil.

Lekari su ranjenima pružili svu neophodnu pomoć, ali su oni odbili hospitalizaciju, naveo je Fedorov.

(Ukrinform)

Delegacije Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država završile su razgovore iza zatvorenih vrata u Saudijskoj Arabiji, koji su trajali više od 12 sati, javili su ruski državni mediji.

Rusko-američka delegacija usaglasila je tekst zajedničkog saopštenja nakon razgovora u Rijadu. Dokument će Kremlj i Bela kuća "distribuirati" medijima 25. marta,

Nakon sastanka sa ruskom stranom, očekuje se da se američka delegacija sastane i sa ukrajinskom, izvestio je britanski Gardijan.

U međuvremenu, ukrajinski zvaničnici su saopštili da su najmanje 94 osobe povređene, uključujući 23 dece, u ruskom raketnom napadu na grad Sumi, kao i da je oštećena civilna infrastruktura.

Ukrajinski premijer Denis Šmigalj ocenio je, takođe, da kontinuirani ruski napadi pokazuju da Rusija želi da nastavi svoj "teror" uprkos delimičnom prekidu vatre dogovorenom prošle nedelje.

Državno tužilaštvo Ukrajine, istovremeno, saopštilo je da su od izbijanja rata u Ukrajini poginula 604 deteta, dok ih je 2.421 povređeno.

Za to vreme, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je da očekuje da će uskoro biti potpisan sporazum o deljenju prihoda od retkih minerala između SAD i Ukrajine.