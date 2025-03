EVROPA SE ZADUŽUJE SAMO DA SE NAORUŽA: Lideri EU hoće da krenu u formiranje odbrambenih snaga u roku od pet godina

Zadužite se! To je, faktički, bio moto samita lidera EU posvećenog daljoj pomoći Ukrajini, u jeku mirovnih pregovora, ali i jačanju snage briselske družine u uzburkanim svetskim vodama.

Foto: Goran Čvorović

- Postoji tesna veza između potrebe da se investira u našu odbranu, i naše kompetitivnosti – stoji između ostalog u zaključcima s poslednjeg Evropskog saveta.

EU namerava da se dodatno naoruža i tako postane važan globalni akter u domenu odbrane, ali taj proces mora da prođe kroz više izdvajanja iz ionako oslabljene privrede, zbog čega se vojni izdaci neće računati u opšte pravilo maksimalnog zaduženja koje važi kada je reč o solidnosti evropske ekonomije.

U kontekstu "Bele knjige" o budućnosti evropske odbrane, Evropski savet je pozvao na ubzanje svih akcija na "odlučujućem jačanju" u ovom domenu u toku sledećih pet godina. S tim u vezi traže se i dodatni modaliteti finansiranja. EU je već osmislila fond od 150 milijardi evra, dok bi države članice same trebalo da "izmisle" još 650 milijardi.

Lideri EU su naglasili da su jači zajedno i da je taj angažman "komplementaran s NATO" za koji se ističe da ostaje osnova njihove kolektivne zaštite.

Kada je reč o Ukrajini, potvrdili su joj "konstantnu i neupitnu" podršku. Istakli su pristup "do mira snagom", koji, kako se naglašava, zahteva da Ukrajina bude u što jačoj poziciji i sa solidnim vojnim kapacitetima. Ističe se i da se ovaj deo zaključaka oslanja na podršku 26 članica. Mađarska još ranije nije dala saglasnost, smatrajući da dalje naoružavanje može samo da produži rat. Ostali lideri su naglasili da ostaju odlučni u pružanju globalne podrške Kijevu.

Evropski savet je pozdravio zajedničku deklaraciju Ukrajine i SAD posle pregovora u Saudijskoj Arabiji i pozvao Rusiju da "pokaže istinsku političku volju da se stavi tačka na rat u Ukrajini". Kao meru pritiska lideri su istakli mogućnost da dalje pooštravaju sankcije Moskvi "naročito dodatnim merama za sprečavanje izbegavanja embarga". Sastanku je video-vezom prisustvovao i ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

Šefovi država zemalja članica EU su istovremeno istakli podršku "globalnom, pravednom i održivom miru zasnovanom na principima povelje UN i međunarodnog prava."

- EU je uvek poštovala i nastaviće da poštuje Povelju UN i njene osnovne principe, naročito suverenitet i teritorijalni integritet, političku nezavisnost i samoopredeljenje – sročili su lideri, dodavši da su privrženi "paktu za budućnost koji predviđa suštinsku etapu u redinamiziranju UN".

Kada je reč o povećanju kompetitivnosti, najavili su pojednostavljenje administracije, manje poreze i doprinose za firme do 25 odsto, a za mala i srednja preduzeća do 35, smanjenje cena energije i mobilisanje privatne štednje. Ambiciozni cilj je i dalje "zelena privreda" do 2050. godine, uz očuvanje postojećeg socijalnog modela.

Što se tiče migranata, najavljene su danje akcije protiv njihovog priliva, uključujući i jačanje mera za njihov povratak, konceptom prihvatnih centara u "sigurnim trećim zemljama" i borbom protiv trgovine ljudima.