TEHERAN O PREDLOGU SAD: Nismo primili Trampovo pismo o razgovorima o nuklearnom programu

IRAN je danas saopštio da tek treba da dobije pismo od predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa nakon što je američki lider rekao da je poslao pismo u kome traži razgovore sa rukovodstvom Irana o njegovom nuklearnom programu, javlja Al Džazira.

Foto: Profimedia

Iran još nije primio pismo, saopštila je iranska misija pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku, preneo je Rojters.

Do sada Ministarstvo spoljnih poslova Irana nije pružilo komentar.

Saopštenje Irana je usledilo nakon što je Tramp rekao da je poslao pismo iranskom vrhovnom vođi Aliju Hamneiju, tražeći pregovore o novom sporazumu sa Teheranom kako bi se obuzdao njegov brzo napredujući nuklearni program, navela je Al Džazira.

Iranski državni mediji odmah su preneli Trampove komentare, date u delovima intervjua za Foks biznis njuz koji su emitovani danas, iako nije bilo potvrde iz Hameneijeve kancelarije da je bilo kakvo pismo primljeno.

Očekuje se da će intervju biti u potpunosti emitovan u nedelju, navodi Al Džazira.

Tramp je u intervjuu otkrio da je poslao pismo iranskom vrhovnom lideru, tražeći novi sporazum sa Teheranom kako bi zaustavio njegov nuklearni program koji brzo napreduje, umesto sporazuma iz kojeg je povukao SAD tokom svog prvog mandata.

Rekao je da je napisao pismo u kojem je naveo da se nada pregovorima jer, kako je rekao, ako budu morali da se angažuju vojno, "to bi bilo užasno".

Tramp je i novinarima u Beloj kući kazao da očekuje pomak po tom pitanju vrlo brzo, preneo je Rojters.

-Došli smo do završnih poteza sa Iranom. To će biti zanimljivo vreme. I videćemo šta će se desiti. Ali smo došli do poslednjeg trenutaka. Poslednjeg trenutaka. Ne smemo im dozvoliti da imaju nuklearno oružje, rekao je on u Ovalnom kabinetu.

Prema njegovim rečima, SAD imaju situaciju sa Iranom "u kojoj će se nešto desiti vrlo brzo".

-Nadamo se da ćemo postići mirovni dogovor. Znate, ne govorim iz pozicije snage ili slabosti. Samo kažem da bih radije video mirovni dogovor nego suprotno, ali suprotno će rešiti problem, naglasio je Tramp.

Iranski list Nour njuz, povezan sa najvišim bezbednosnim telom u zemlji, odbacio je Trampovo pismo kao "ponavljanje" Vašingtona.

(Tanjug)

