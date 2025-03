TRAMP O PUTINU: On je čvrst i pametan lider

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je ruski lider Vladimir Putin čvrst i pametan lider i da je među njima "postojalo međusobno razumevanje koje je moglo da "odvrati rusku agresiju".

Foto: Profimedia

-Ceo taj rat je tako tužan. Najtužnije je što nije trebalo nikada da se dogodi. Razgovarao sam sa Putinom o tome...I on i ja smo se dobro razumeli. On je čvrst momak. On je pametan momak. Veoma pametan. Veoma interesantan. Ali on je tvrd orah, istakao je Tramp za britanski nedeljnik Spektator.

On je ponovio da je rat u Ukrajini mogao u potpunosti da se spreči da je on bio predsednik, a svojoj administraciji pripisao je zasluge da je Ukrajini obezbedila rakete džavelin, za koje je rekao da su značajno promenile tok rata i sprečile ruske snage da brzo stignu do Kijeva, nazivajući to "svojim ličnim uspehom".

Takođe je izrazio žaljenje zbog rata u Ukrajini i poginulih vojnika na obe strane i nazvao taj sukob "brutalnim ratom dronova" koji proučavaju vojni stručnjaci širom sveta.

-Najteže mi je da pomislim da sva ova deca umiru. Svake nedelje gine 2.000 momaka. Sada su Ukrajinci, Rusi, Ukrajinci i Rusi. Ne mogu da podnesem to da gledam. Znate, to su ljudska bića, zar ne? I to je tako loš rat i tako opasan rat. Zaista je loš. To je rat dronova. To je potpuno novi oblik ratovanja, istakao je Tramp.

Prema njegovim rečima, severnokorejski vojnici su otišli u Ukrajinu da "uče".

-Naučili su na teži način. Ovo nije dobro. Oni su pretrpeli ogromne žrtve, istakao je Tramp.

Tramp je takođe kritikovao evropske zemlje što u Ukrajinu šalju zastarelu opremu, dok ih SAD snabdevaju savremenim naoružanjem.

On je oštro kritikovao povlačenje američkih trupa iz Avganistana za vreme administracije bivšeg predsednika Džozefa Bajdena, nazvavši to jednim od "nasramnijih trenutaka u američkoj istoriji".

-Bila je to takva sramota. Mislim, zapravo, najsramniji period u istoriji naše zemlje. A imali ste predsednika koji nije mogao ništa da objasni. Nije mogao da razgovara ni sa kim. I to je bila katastrofa, rekao je Tramp.

On je takođe osudio činjenicu da su odlazeće američke trupe za sobom ostavile veliku količinu vojne opreme, što je, kako je rekao, učinilo talibane jednim od najvećih svetskih trgovaca oružjem.

-Da li znate da su trenutno drugi ili treći najveći prodavac oružja na svetu, jer oni prodaju sve ono što smo im dali - potpuno novih 777.000 pušaka, 70.000 kamiona, od kojih su mnogi oklopni, naveo je Tramp u nedavnom intervjuu za britanski nedeljnik Spektator.

(Tanjug)

