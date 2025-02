TRAMPA PITALI DA LI ĆE BLAGOJEVIĆ BITI AMBASADOR U SRBIJI: Evo šta je poručio američki predsednik (VIDEO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp potpisao je ukaz o pomilovanju Roda Blagojevića, a onda je dobio pitanje da li će nekadašnji guverner Ilinoisa biti ambasador u Srbiji.

Novosti

- Čast mi je da to uradim. Gledao sam ga, njemu su namestili neki loši ljudi, isti ljudi koji su i meni to uradili - rekao je šef Bele kuće koji je u Ovalnoj sobi potpisao pomilovanje i opisao Blagojevića kao "veoma finu osobu" i poručio da je vreme da nekadašnjem funkcioneru Demokratske partije "dopusti da živi normalan život".

- To je na neki način bila užasna nepravda. Oni su ga jedostavno jurili. To su loši ljudi, ta druga strana. To nije trebalo da mu se dogodi - rekao je Tramp.

Dok je potpisivao ukaz, Tramp je dobio pitanje od novinara "da li ga razmatrate za ambasadora u Srbiji?"

- Ne, ali bih, mislim, sada je čistiji od bilo koga u ovoj prostoriji - izjavio je Tramp u Ovalnoj sobi.