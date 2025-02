''PONOVNO POTVRĐIVANJE AMERIČKOG LIDERSTVA'' Volc otkrio kakav je Trampov plan za Kanadu

SAVETNIK za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Donalda Trampa, Majk Volc izjavio je danas da ne misli da Tramp ima "bilo kakve planove da napadne Kanadu".

Tanjug





Volc je za En-Bi-Si njuz rekao i da se mnogim Kanađanima "ne sviđa poslednjih deset godina liberalne, progresivne vladavine Trudoa".

- Stvarno, ono što vidite je ponovno potvrđivanje američkog liderstva na zapadnoj hemisferi, od Arktika pa sve do Panamskog kanala. I to je ono o čemu govorimo, od Grenlanda, do arktičke bezbednosti, do povratka Panamskog kanala pod kontrolu Sjedinjenih Država. Amerika je predugo izbegavala sopstvenu hemisferu, gde imamo energiju, hranu i kritične minerale, i vi vidite da se ponovo potvrđuje vođstvo predsednika Trampa - rekao je Volc.

