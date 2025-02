TATINI SINOVI NEĆE U RAT: Afera oko sina bivšeg predsednika Porošenka koji nije hteo da primi vojni poziv i ne želi da se vrati iz Londona

ŠTO se više gine i silom mobiliše sirotinja u Ukrajini, sve češće se javno postavlja pitanje - a gde su deca političara i zašto njih ne šalju u rat?

Foto MK.RU

Ovih dana u Kijevu je izbila velika afera, a glavni akteri su bivši predsednik Petar Porošenko i njegov stariji sin Aleksej koji se nalazi u Londonu i ne pada mu na pamet da se odazove na vojni poziv. Osim toga, nije platio kaznu za neodazivanje na vojni poziv pa su vlasti odlučile da mu u Ukrajini blokiraju imovinu. Aleksej je inače rezervni poručnik.

Posle te pretnje, njegov otac je pod hitno platio za sina kaznu u visini od oko 1.200 evra da ne ostane bez imovine. O toj aferi begunca Alekseja Porošenka (40) se mnogo govori jer je njegov otac jedan od glavnih pobornika nastavka rata protiv Rusije. Na izborima koje je svojevremeno dobio, Porošenko je javno govorio kako će on brzo zaustaviti rat koji je krenuo na Istoku Ukrajine.

Braneći sina u ukrajinskim medijima Petar Porošenko je govorio da je Aleksej već ratovao i da je bio u jedinici koja se nalazila u Ilovajsku. On se vodio iz bezbednosnih razloga pod prezimenom Anisenko i navodno je bio i kod Kramatorska.

Graknuli su novinari koji su pisali i tada o ratu i kazali da Porošenko laže. Njegov sin Aleksej nije ispalio niti jedan metak, već se nalazio u pozadini u štabu gde su ga zapamtili dok je zajedno sa oficirima jeo lubenicu, ali ne i ratovao. Ukrajinski novinari tvrde da je u vojsci bio svega dva meseca.

Aleksej Porošenko, Foto Vikipedija

Aleksej je inače učio u liceju i koledžu u Velikoj Britaniji, a od 2002. do 2006. studirao je u Kijevu na Institutu međunarodnih odnosa. Kasnije se prebacio u London gde je završio međunarodne odnose u Londonskoj školi ekonomike.

Po završetku studija Aleksej je bio menadžer u fabrici slatkiša "Rošen" čiji je vlasnik njegov otac. Kasnije ga je otac prebacio u diplomatiju i radio je u konzulatu Ukrajine u Kini.

U oktobru 2014. Aleksej je postao poslanik ukrajinskog parlamenta kao član "Bloka Petra Porošenka". Što se više osećala predratna atmosfera Aleksej je pripremao kofere da ode u inostranstvo. Pred početak rata 2022. Aleksej i njegov mlađi brat Mihail otišli su u London.

Petar Porošenko je naravno angažovao advokate koji se trude da vlastima i javnosti dokažu kako je Aleksej otišao u Veliku Britaniju zbog posla i da nije begunac. Advokati nastoje da ubede javnost kako je hajka počela zbog političkih motiva, jer je on još 2019. skinut sa vojne evidencije. Aleksej je inače oženjen i ima sina koji ima 11 godina.

Petar Porošenko ima još troje dece. Mlađeg sina Mihaila rođenog 2001. i dve ćerke bliznakinje rođene 2000.

Aleksej Porošenko živi u Londonu odakle upravlja biznisom svog oca. Poslednji put je bio u Kijevu u decembru 2021. odakle je poleteo avionom 24. decembra iz Kijeva za Cirih.

Petar Porošenko voli da se slika u društvu vojnika i oficira da bi njegovi novinari sve to objavljivali u medijima. Često njegovi propagandisti pišu i govore kako on na razne načine pomaže vojsku i putujući u inostranstvo lobira ukrajinske interese što razdražuje Zelenskog i njegovu administraciju.

Porošenko je bogat čovek i čak u vreme rata mnogo zarađuje.Prema njegovoj deklaraciji, on je u septembru 2024. zaradio milijardu grivni, što je oko 24 miliona dolara. Glavna zarada su mu bile kamate od profita u inostranstvu.

Uvek kad ukrajinske vlasti počnu javno da govore da imaju probleme sa mobilizacijom vojnika, rasplamsa se kritika zašto deca političara ne idu u rat. Mnogi sinovi političara i bogatih ljudi ne skrivaju da u inostranstvu žive na visokoj nozi i objavljuju fotografije na društvenim mrežama.

utočište Najvećem broju potomaka ukrajinskih zvaničnika prija u Majamiju, Foto shutterstock

Dok je još bila zamenica ministra odbrane, Ana Maljar je predložila da se beguncima u inostranstvo oduzima imovina u domovini.

- Sve će biti transparentno, uzećemo imovinu i prodati je i novac dati za kupovinu savremenog oružja - govorila je Ana Maljar.

I ministar policije Igor Klimenko pretio je neposlušnima da će posle rata država svakog pitati gde je bio i šta je radio u vreme konflikta sa Rusijom. Tvrdio je da u Kijevu izučavaju međunarodnu praksu u sličnim situacijama.

Ali te pretnje nisu nimalo uzbudile decu političara i bogataša i oni su nastavili do danas da žive na visokoj nozi u inostranstvu. Ukrajinski novinari su decu političara i bogataša koji i dalje raskošno žive u inostranstvu nazvali "bataljon Monako" jer objavljuju fotografije iz evropskih mondenskih mesta.

Dva sina sada već bivšeg sekretara Saveta nacionalne bezbednosti i odbrane Alekseja Danilova žive u Majamiju. Maksim Danilov objavljuje fotografije snimljene u njegovoj vili u Majamiju. Maksim je nasekirao oca velikog ratnog huškača kad je objavio na društvenim mrežama poruku građanima Ukrajine da razmisle i sednu za pregovarački sto.

Uzgred, Aleksej Danilov je po nacionalnosti Rus koji je ranije živeo u Donbasu. On se kasnije pridružio ukrajinskim nacionalistima i morao je da dokazuje da je veći Ukrajinac od njih. Inače, stara majka Danilova i dalje živi u Luganskoj oblasti koja je sada u sastavu Rusije.

Predsednik Vrhovne rade Ruslan Stefančuk je poslao svog sina u Beč, gde je studirala njegova starija sestra Zlata. Kad je sin Oles postao punoletan počeo je da putuje po Evropi i zemljaci su ga zapazili u jednom mondenskom klubu u Londonu. On demonstrira svoj patriotizma tako što nosi majice sa nacionalističkim ukrajinskim parolama, ali mu ne pada na pamet da ide u rat.

Bivši ministar policije Ukrajine Petar Avakov, koji je takođe vrlo bogat čovek, deo svoje imovine je prepisao na sina Aleksandra koji uglavnom boravi u vili u Italiji.

I deca Vitalija Klička, gradonačelnika Kijeva, žive u inostranstvu. Oni su živeli u Americi, a zatim su se preselili u Evropu. Stariji sin Jegor-Denijel (24) je jedno vreme živeo u Majamiju, a sada studira u Višoj školi ekonomike u Londonu. Mlađi sin Maksim-Aleksandar kome je 19 godina učio u privatnoj školi, a zatim se prebacio u američku državu Kentaki. Tamo studira i igra košarku, jer ima 216 centimetara.

Sada već bivši ukrajinski ambasador u Londonu Vadim Pristajko zbrinuo je takođe svoju decu. Sin Andrej živi u Belgiji, a mlađi u Austriji.

Sin poslanika Aleksandra Geregija Taras kome je 29 godina opušteno živi u Švajcarskoj, što se vidi iz fotografija na društvenim mrežama. A Dima Taburec, sin rukovodioca Čerkaske oblasti Igora Taburca, živi u Parizu. Deca rukovodioca gradova iz Ivano-frankovske oblasti ne zaostaju u provodu, pa objavljuju fotografije sa Balija.

Mihail Kostin, sin ukrajinskog državnog tužioca Andreja Kostina, nije hteo da živi u ratnoj atmosferi, pa je prvo otišao u Evropu, a zatim se prebacio u SAD. I on kao i mnogi drugi sinovi poznatih ličnosti voli da objavljuje fotografije pa je napravio galeriju svojih slika u Njujorku.

Glavni ukrajinski ratni propagandista Dmitrij Gordon se pravda da njegova dva sina nisu rođena u Ukrajini, oba žive u Americi i zato nisu ni obavezni da brane Ukrajinu.

- Moj stariji sin boluje od teške bolesti i nije sposoban za front, a dva druga sina su rođena u Americi i nisu dužna da brane Ukrajinu - kazao je Gordon koji svakodnevno svojim nastupima huška na rat.

Bivši ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk, koji je smenjen posle mahinacija sa pravljenjem dugačke žičane ograde na granici sa Rusijom, preselio se sa porodicom u Ameriku. Jacenjuk, kao i mnogi bogati Ukrajinci živi u Majamiju. Doduše, on ima dve odrasle kćeri i njih ne mogu pozvati da učestvuju u ratu za koji se tako vatreno zalagao njihov otac.

I donedavni ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitrij Kuleba brzo se prebacio u Ameriku, gde je preselio svoju porodicu i tako je zaštitio od stradanja. Njegovom sinu Jegoru je 19 godina, a ćerki Ljubi 14. Interesantno je da je Kuleba dao ostavku na ministarsku funkciju u septembru 2024. i posle tri meseca je postao stariji naučni saradnik u naučnom centru pri Harvardskom univerzitetu. Veze sa moćnicima u SAD je stvarao znatno ranije kao "pouzdan čovek Amerike".

I građani Ukrajine ne mogu da zaborave tekstove i TV reportaže o raskošnom životu u inostranstvu dece ukrajinskih političara i bogataša. Logično je što sve izaziva gnev kod onih čiju decu i muževe jure po ulicama žestoki momci i silom ih teraju u prve linije fronta. I to će sigurno uticati na rezultate predstojećih izbora u Ukrajini bez obzira na to kada će se oni održati.

Foto AP

Gde ste bili kad se pucalo

TO što je prve godine rata govorio ministar policije Igor Klimenko, preteći neposlušnima da će posle rata država svakog pitati gde je bio i šta je radio u vreme konflikta sa Rusijom, sigurno će biti aktuelno u vreme izbora koji bi prema prognozama trebali da se održe u prvoj polovini ove godine. Borba će biti žestoka i neće se birati sredstva da se dođe do glasova. Zelenski će nastojati da sačuva predsedničku fotelju, osim ako mu iz Vašingtona ne stigne direktiva da mora da ode. Ako bude predsednički kandidat, on će Porošenka i slične napadati pitanjem - a gde su vam bili sinovi u toku rata?

Deca Zelenskog

PREDSEDNIK Vladimir Zelenski tvrdi kako njegova žena i deca žive u Ukrajini bez obzira na to što ukrajinski mediji pišu da je nakupovao nekretnine od Londona i Italije pa do Izraela i Egipta. Doduše, supruga Jelena često putuje po svetu i obavlja diplomatske misije. Ćerki Aleksandri je 24 godine, a sin Kiril je rođen 2013. i proći će još mnogo godina do prvog poziva u vojsku. Roditelji Zelenskog su se posle početka rata preselili i žive u Izraelu.