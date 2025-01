EVROPSKI "MIROVNJACI" U UKRAJINI? Pozadina pisanja britanskog "Telegrafa" o tajnim razgovorima između Makrona i Stramera o slanju trupa

Britanski premijer Kir Starmer i francuski predsednik Emanuel Makron razgovaraju o slanju britanskih i francuskih vojnika u Ukrajinu kao mirovnih snaga posle bilo kakvog potencijalnog dogovora o okončanju rata u Ukrajini, a detalje ovih razgovora zvaničnici u Londonu i Parizu drže u tajnosti, ističe britanski "Telegraf".

Foto: Tanjug/AP

List podseća da se francuski predsednik zalaže za tu ideju i da je o tome već razgovarao sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim i poljskim premijerom Donaldom Tuskom. Prema ovim izvorima, portparoli za medije Dauning Strita i Jelisejske palate nisu osporili da su Stramer i Makron razgovarali o toj mogućnosti tokom sastanka prošle nedelje, ali sadržaj nije poznat. "Telegraf" se oslanja na više dobro obaveštenih izvora u britanskoj vladi da se Kir Stramer još nije u potpunosti priklonio ovoj ideji.

- Postoje izazovi oko toga šta bismo mogli i želeli da podržimo, i šire pitanje o pretnji pod kojom te trupe mogu da budu, kao i da li to dovodi do eskalacije – prenosi list neimenovani izvor.

Ističe se da do ovog predloga dolazi dok evropski lideri nastoje da razrade kako da nastave da podržavaju suverenitet Ukrajine dok novoizabrani američki predsednik Donald Tramp gura Kijev da postigne mirovni sporazum sa Rusijom.

- Tramp ulazi u Belu kuću u ponedeljak. On je odustao od svog obećanja iz kampanje da će okončati sukob "prvog dana", ali ima za cilj da to učini u prvih šest meseci svoje administracije – podseća "Telegraf".

Navodi se da je, javno, stav vlade Velike Britanije da zapadni saveznici treba da daju Zelenskom što je moguće više podrške, a da Ukrajinci odlučuju kada i da li će održati mirovne pregovore, dok privatno, ministri i zvaničnici očekuju da će Tramp privoleti Ukrajinu i Rusiju da sednu za pregovarački sto, i da su sada u toku pokušaji da se napravi plan.

Jedna od ideja o kojoj se sve više govori, ne samo u javnoj raspravi, već i iza zatvorenih vrata u Vestminsteru, piše "Telegraf", jeste da li će zapadne trupe možda morati da garantuju bilo kakve mirovne uslove. Razmišljanja se kreću oko ideje da bi Rusija kao deo mirovnog sporazuma mogla da zadrži ukrajinsku zemlju koju je zauzela, "iako ostaje mnogo neizvesnosti u vezi sa tom perspektivom."

- Ako se to dogodi, evropski lideri razmišljaju o tome šta se može učiniti kako bi se osiguralo da preostala teritorija Ukrajine bude zaštićena od bilo kakvih budućih ruskih napada – navodi list.

Izazov je u tome što Trampove prethodne kritike raspoređivanja vojnika u inostranstvu i njegovi politički napadi na finansijsku podršku Ukrajini znače da je malo verovatno da će američke trupe u tome učestvovati. "Telegraf" prenosi da je više zvaničnika Velike Britanije došlo do tog zaključka. Napominje se i da je jedna od ideja koju su iznele SAD da zapadni vojnici mogu da zauzmu granicu od 800 milja između nove ukrajinske i ruske granice, uz uspostavljenu demilitarizovanu "tampon zonu".

Podvlači se da je Emaneul Makron o ideji raspoređivanja evropskih mirovnih trupa razgovarao i sa Donaldom Tuskom i da je premijer Poljske tada "umanjio" njen značaj, rekavši da Varšava "ne planira takve akcije", kao i da je o potencijalnim planovima francuski predsednik vodio razgovar u ponedeljak i sa Vladimirom Zelenskim.

- Složili smo se da blisko sarađujemo sa ključnim saveznicima na postizanju mira i razvoju efikasnih bezbednosnih garancija. Razgovarali smo o francuskoj inicijativi za raspoređivanje vojnih kontingenata u Ukrajini, kao jednoj takvoj garanciji. Razmatrali smo praktične korake za njenu implementaciju, potencijalno širenje i uključivanje drugih nacija u ove napore – istakao je ukrajinski predsednik.

Iako britanski zvanici još nisu u potpunosti podržali ovaj predlog, "Telegraf" naglašava da to što se razgovori odvijaju pokazuje stepen do kog je Dauning strit odlučan da nastavi da podržava Ukrajinu, čak i nakon što Tramp preuzme dužnost. Ističe se, međutim, da bi svako slanje trupa, ako se to dogodi, izazvalo dodatni pritisak na budžet Ministarstva odbrane u vreme kada se traži smanjenje potrošnje. To bi moglo da uključi hiljade britanskih vojnika "u vreme kada su vojni lideri već upozorili da Velika Britanija nema ratne kapacitete."

Ističe se i da su se premijeri Velike Britanije uvek odupirali ideji da britanski vojnici budu raspoređeni u Ukrajini, da Rusija to ne bi posmatrala kao eskalaciju. Takođe, veruje se da će biti pokrenuto i pitanje "uspostavljanja zone zabrane letenja nad novom ukrajinskom kopnenom masom" i načina kako bi to moglo da se sprovede.

"Telegraf" piše da je bivši premijer Boris Džonson "izrazio interesovanje da Zapad spusti čizmu na teren u Ukrajini kao mirovne snage", a da su tu ideju podržali i bivši šef diplomatije Džeremi Hant i nekadašnji ministri odbrane Grant Šeps i Gevin Vilijamson.

- Naš fokus ostaje na jačanju odbrane Ukrajine i nastavljamo da vršimo pritisak na međunarodne partnere da pojačaju finansijsku podršku Ukrajini kako bismo osigurali da Putin izgubi – citira "Telegraf" portparola vlade Velike Britanije, uz konstataciju da je portparol Jelisejske palate odbio komentar.