KANDIDAT ZA ŠEFA PENTAGONA: Otkriva kako će Tramp pokušati da reši sukob u Ukrajini

NOVOIZABRANI američki predsednik Donald Tramp planira da reši situaciju u Ukrajini pod uslovima povoljnim za Kijev, izjavio je kandidat za šefa Pentagona Piter Hegset.

Foto Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

-Tramp je potpuno jasno stavio do znanja da bi želeo da se taj sukob okonča. Želeli bismo da to bude što je moguće povoljnije za Ukrajince, kazao je Hegset.

U međuvremenu je koordinator za strateške komunikacije Bele kuće Džon Kirbi rekao da je američki predsednik Džozef Bajden, tokom razgovora sa Donaldom Trampom, ubeđivao novoizabranog lidera SAD da nastavi da podržava Ukrajinu.

Foto: Tanjug/AP

-On je vodio razgovore o tome i sa novoizabranim predsednikom kako bi on nastavio sa podrškom, održao impuls, kako bi, kada dođe do pregovora, Ukrajina mogla da zauzme snažnu poziciju, rekao je Kirbi.

Ranije su mediji objavili da Tramp nije zainteresovan za sudbinu Ukrajine i ne smatra sukob strateški važnim za interese Sjedinjenih Američkih Država.

