ŠOLC ZAPRETIO: "Ništa ne treba da se krije, to treba da bude potpuno jasno"

NEMAČKI kancelar Olaf Šolc nazvao je dizanje u vazduh Severnog toka terorističkim napadom. On je pozvao bezbednosne agencije i državnog tužioca da sprovedu istragu „ne vodeći računa o ničijim interesima“.

Foto: Tanjug/AP

- Ništa ne treba da se krije, to treba da bude potpuno jasno. Želimo da one koji su ovo uradili, ako uspemo da ih uhvatimo, izvedemo pred lice pravde u Nemačkoj. Možete se osloniti na to, nećemo imati milosti ni prema kome - rekao je Šolc tokom razgovora sa građanima u gradu Prenclau.

Kompanija „Nord strim 2 AG“ je 26. septembra 2022. godine saopštila da se na jednom od krakova „Severnog toka 2“ (napunjenog tehničkim gasom nakon izgradnje) dogodila vanredna situacija u vodama Danske u blizini ostrva Bornholm, praćena naglim padom pritiska. Uzroci nisu poznati, uviđaj je u toku, precizirali su iz kompanije.

Zatim je operator gasovoda „Severni tok“, „Nord strim AG“, prijavio da je smanjen pritisak na oba kraka (rad gasovoda prekinut je krajem avgusta, ali je on ostao napunjen gasom).

Uzroci takođe nisu poznati.

Rad gasovoda „Severni tok“ obustavljen je krajem avgusta iste godine zbog problema sa remontom „Simensovih“ turbina izazvanih sankcijama Zapada. Međutim, gasovod je ostao napunjen gasom.

(Sputnjik)

