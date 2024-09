PETORO NASTRADALO U KATASTROFALNIM POPLAVAMA: Ciklon Boris razara Evropu (VIDEO)

Update on the current situation in Austria and the Czech Republic. #Flood #Danube #Hochwasser



The overview shows how the high flows travel further and further down the Danube. https://t.co/YdYehPvnxP pic.twitter.com/7A9gDDrJHw — Frederik Kratzert (@kratzert@sigmoid.social) (@fkratzert) September 14, 2024