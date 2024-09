AMERIČKA JESENJA KAMPANJA POČINJE: Haris puna energije, Tramp u borbi sa prošlošću, evo šta možemo da očekujemo do novembra

POSLE uzbudljivog leta, jesenja kampanja u SAD 2024. počela je ove nedelje sa predsedničkim kandidatom demokrata Kamala Haris koja se obratila na skupovima povodom praznika rada u ponedeljak u dve države, njen republikanski rival Donald Tramp nije imao zakazane javne događaje, a trka je još neizvesna uoči pripreme kandidata za poslednja dva meseca pred izbore 5. novembra.

Foto: Tanjug/AP

Nakon praznika rada u SAD, obeležava se kraj leta i početak vredne jesenje sezone.

Uskoro počinju pripreme za predsedničke izbore, najavljuje se poslednji krug do novembarskog glasanja, kampanje se ubrzavaju, a kandidati se odriču odmora da bi stigli do cilja. Demokratska predsednička kandidatkinja Kamala Haris imala je intenzivan početak jesenje sprinterske sezone, obraćajući se predizbornim skupovima za Dan rada u Mičigenu i Pensilvaniji, dve države na polju borbe. U sindikalnoj sali u Pitsburgu, legendarnom američkom "Čeličnom gradu", Haris se pridružio američki predsednik Džo Bajden u simboličnom pokušaju da se dodvori vitalnom glasanju radnika. To je bio prvi Bajdenov nastup u kampanji sa Harisom otkako je zvanično postala demokratski kandidat.

Sa druge strane, republikanski kandidat Donald Tramp nije imao javne angažmane za ponedeljak, što je izazvalo prezirne kritike na društvenim mrežama od kritičara milijardera biznismena-političara. Tramp je, svakako, objavio poruku o Prazniku rada na Trut Sošalu.

- Pod rukovodstvom drugarice Kamale Haris, svi Amerikanci pate ovog prazničnog vikenda - rekao je Tramp, navodeći visoke cene gasa i namirnica.

- Kada se vratim u Belu kuću, nastavićemo sa našim uspesima stvarajući okruženje koje obezbeđuje SVIM radnicima i preduzećima mogućnost da napreduju i ostvare svoj američki san. - dodao je.

Uspešno leto za kamp Kamale Haris

Kampanja Kamale Haris ovog leta može da se pohvali sa povoljnim medijskim izveštavanjem o njenoj nominiciji na konvenciji u Čikagu, njenim prvim velikim govorom o ekonomskoj politici i njenim inaguracionom intervjuu za Si-En-En, kao i stres testu koji je prošla bez većih grešaka. Početkom avgusta , Haris je predstavila svog kandidata za kandidata, guvernera Minesote Tim Valca koji je primio toplu dobrodošlicu od demokrata, a kampanja Haris-Valc je prikupila 42 miliona dolara samo 24 sata nakon objave.

Ona ima više od 2.000 osoblja u kampanji (u poređenju sa 300 za Trampa) i hiljade volontera koji kucaju na vrata i telefoniraju u njeno ime. Njenu kampanju, veterani američke politike porede sa onom Obame iz 2008. godine . U dopisu koji je poslat u nedelju, Džen O'Meli Dilon, šef Haris-Valcove kampanje, upozorila je svoje timove da ništa nije sigurno.

- Nemojte da pogrešite! Idemo u poslednji deo ove trke kao jasni autsajderi. Ova trka će ostati neverovatno tesna i moraćemo da radimo izuzetno naporno da ubedimo birače koji će odlučiti na ovim izborima. - izjavila je ona.

Tanjug

Za Trampa, avgust je bio teži mesec

U predizbornim kampanjama u SAD, partijske konvencije obično su praćene naglim porastom anketa. Ovog puta nije tako za Trampa. Amerikancima deluje da je Trampu još uvek krivo zbog Bajdena i njegovog odlaska iz predsedničke trke, jer sada ima jačeg protivnika. Kako Frens 24 prenosi, Trampova rastuća frustracija je bila očigledna na konferneciji za novinare 8. avgusta u njegovoj rezidenciji gde je napravio " najmanje 162 pogrešne izjave, preterivanja i otvorene laži za 64 minuta".

Tramp je ostao na socijalnoj mreži Tru Sošal, gde je komentarisao ponekad i uvredio jakim porukama. Trampove izjave nisu išle u njegovu korist na izborima 2020., ali to ga nije sprečilo ove godine.

Republikanski stručnjaci za strategiju su savetovali Trampa da prebaci fokus na pitanja za koja birači misle da je kompetetniji od Haris a to su ekonomija, imigracija i kriminal, kao i da ukaže na njene slabosti što su promenjiva mišljenja u vezi imigacije, u nadi da će sprečiti Trampa da sabotira svoju kampanju. i pokušali da ga spreče da sabotira svoju kampanju.

Takođe, nije se najbolje pokazajo ni na mitingu u Džordžiji gde je javno napao guvernera Brajana Kempa jer ga nije podržao u njegovom pokušaju da preokrene rezultat iz 2020, pre nego što je poslednjih dana povukao pedaliranje. Sredinom avgusta ponovo je angažovao Korija Levandovskog, jednog od zasluženih za njegovu pobedu 2016, koji je dozvolio Trampu da „bude svoj” bez filtera. Robert F. Kenedi mlađi, zvani RFK Jr, konačno je odustao od predsedničke trke 23. avgusta i pridružio se Trampovom kampu. Ali doprinos u glasovima ovog kandidata protiv vakcine, sklonog zaveri, prema ekspertima je zanemarljiv, jer su njegove pristalice bile ili republikanski glasači ili apstinenti.

Foto: Tanjug

Šta kažu ankete?

Nakon ažuriranja glasanja, Haris je u prednosti, bez obzira na to što su ankete blizu bojnog polja.

Srebrni bilten navodi njenu 49,2% u odnosu na Trampovih 45,7%. Ril Klir ukupno iznosi 47,1% u odnosu na Trampovih 44,8%. Ankete pokazuju da je Haris bolji od svog prethodnika Bajdena među mladim ljudima, nezavisnim ljudima, Afroamerikancima (važno u Džordžiji), Latinoamerikancima (važno u Arizoni i Nevadi) i ženama (generalno sklonijim glasanju od muškaraca). Ukratko, uspela je da mobiliše demokrate a da ne uplaši nezavisne, što je prilično dostignuće. Generalno, od septembra pa nadalje, sa konvencijama iza nas, birači počinju da stabilizuju svoje izbore, a kretanja u anketama postaju manje značajna.

Sledeće na kalendaru: Željno očekivana debata

Debata Haris i Tramp sastaće se u utorak, 10. septembra u svojoj prvoj predsedničkoj debati. Ulozi su visoki za Haris nakon Bajdenovog strašnog učinka u debati 27. juna. Što se tiče Trampa, on će morati da pokaže da je sposoban da raspravlja o mlađem kandidatu, a da ne izgubi svoj put.

(Frens 24)

BONUS VIDEO:

AMERIKA U POSETI PEKINGU: Saliven savetnik za nacionalnu bezbednost u ,,kritičnoj,, misiji