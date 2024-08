NAJNOVIJI PANCIR PROŠAO TESTOVE: Ruski PVO sistem imao borbeni debi

PROFESOR Mašinskog fakulteta Aleksandar Jovović istakao je da su do 2020. godine i vlast i opozicija hvalile projekat Jadar, ali da se onda nešto desilo, te je opozicija obrnula ploču, što dovodi do toga da postoji realno mišnjenje da se to desilo kako bi se litijum koristio kao alat u političkom smislu i izmeni vlasti.