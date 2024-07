POGINULE 4 OSOBE, MEĐU NJIMA BEBA I DEVOJČICA: Nezapamćena tragedija u Grčkoj - Prizori sa mesta nesreće uznemirijući (VIDEO)

U jednom starom vicu, kada uhvate lopova koji je ukrao železničke pragove, on se vadio govoreći "ma, to se deca igrala, pa uzela i donela u dvorište". Na konstataciju policije da jedan takav prag ima i oko stotinu kilograma, lopov je probao da se izvuče rečima "A šta zna dete šta je sto kila?!". Ali, kada viceve ostavite po strani, onda zaista nestvarno zvuči vest: lopovi ukrali ceo železnički most. Stvarno.