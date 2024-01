SUPERSONIČNI DIV: Su-57 s novim moćnim motorom vlada nebom (VIDEO)

RUSKI vojno-industrijski kompleks opremio je najnoviji avion Su-57 moćnim uređajem čije karakteristike ne mogu da dosegnu ni američki, ni japanski, niti kineski inženjeri.

Foto Rosoboronexport

Ruski lovci pete generacije Su-57 opremljeni su novim motorom koji im omogućava da dostignu supersoničnu brzinu u režimu bez naknadnog sagorevanja, saopšteno je iz ruske državne korporacije „Rosteh“. Ta inovacija će znatno pojačati borbene mogućnosti lovca. Reč je o motoru drugog stepena za Su-57, koji je dobio naziv AL-51.

Iz „Rosteha“ je saopšteno da će Ministarstvu odbrane Rusije biti isporučeno 76 aviona s novim motorom, u okviru postojećeg ugovora iz 2019. godine.

Proizvodnja novog motora za lovca pete generacije konačno ruši zapadni mit o tehnološkoj zaostalosti Rusije, jer su karakteristike ruskog motora nedostižne za vojne inženjere iz razvijenih zemalja sveta.

Su-57 je ruski teški višenamenski lovac pete generacije, s dva motora. Proizveden je kao zamena za Su-27. Prvi put je poleteo 29. januara 2010. godine, a u serijsku proizvodnju je pušten 2016. godine. Prve četiri letelice bile su prebačene u Siriju, u avio-bazu Hmejmim još u februaru 2018. godine, radi ispitivanja u realnim borbenim uslovima. Od juna 2022. godine uspešno se koristi u zoni specijalne vojne operacije.

Prvi let Su-57 s novim motorom bio je 5. decembra 2017. Ove godine bila je završena glavna etapa probnih letova, tokom koje je motor potvrdio svoje karakteristike, uključujući uštedu goriva. Za završetak punog ciklusa probnih letova i otklanjanje nedostataka potrebno je još oko dve godine. Početak serijske proizvodnje lovaca Su-57 s motorima drugog stepena očekuje se do 2025. godine.

AL-51 je prvi univerzalni motor pete generacije, koji je sposoban podjednako efikasno da radi u raznim režimima i može da se koristi u raznim tipovima aviona i bespilotnih letelica. Uz pomoć tog motora mogu da lete Su-57 i Su-75 „Šahmat“, a u modifikaciji bez nanadnog sagorevanja – ofanzivne bespilotne letelice, kao što je S-70 „Ohotnik“.

Prema zamisli inženjera, Su-57 će se koristiti zajedno s teškim obaveštajno-ofanzivnim bespilotnim letelicama S-70 „Ohotnik“. To je prvi teški udarni dron ruske proizvodnje, čije je projektovanje počelo 2012. godine, a prvi probni let je imao u avgustu 2019.

S-70 je izrađen po šemi „letećeg krila“. Spolja podseća na umanjenu verziju američkog bombardera B-2 „Spirit“ i drona „Northrop Grumman“ X-47B. Taktičko-tehničke karakteristike „Ohotnika“ se ne otkrivaju. Dron može da provede u vazduhu bez dolivanja goriva više od 24 sata.

-S-70 je po brzini, visini leta i svojoj manevarskoj sposobnosti uporediv s avionima pete generacije. To je mlazna letelica, praktično isti takav avion samo bez pilota i s visokim stepenom automatizacije procesa upravljanja i izvođenja zadataka. Pored svega ostalog, on je integrisan u zajednički automatizovani sistem upravljanja avijacijom. To mu omogućava da ispuni borbene zadatke kako samostalno, tako i u kombinaciji s avionima kojima upravljaju piloti, objašnjava ruski vojni pilot, general-major u penziji Vladimir Popov.

sputnikportal.rs

