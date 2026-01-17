PLENKOVIĆ: Moguće velike strateške promene u politici proširenja EU
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković najavio je moguće velike strateške promene u politici proširenja Evropske unije na zapadni Balkan, ali i da će sve zavisiti od šireg mirovnog sporazuma sa Ukrajinom.
- Ukoliko u okviru šireg mirovnog dogovora s Ukrajinom dođe do konsenzusa koji bi toj državi, kao jedan oblik kompenzacije, mogao biti brži put u EU, ako se to dogodi, za očekivati je da će i perspektiva država jugoistoka Evrope biti brža nego što bi bila, ako se ne ostane po metodologiji individualnih zasluga i ispunjavanja kriterijuma svake zemlje - rekao je Plenković.
Ukoliko dođe do takvog sporazuma u tom kontekstu je za Hrvatsku posebno važno, naveo je Plenković, da u tom "vozu", ako se on dogodi, bude i BiH i osnažena prava Hrvata u BiH.
