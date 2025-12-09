DVOSTRUKO UBISTVO U NIKŠIĆU: Tela muškarca i žene nađena u stanu
TELA dve osobe, žene i muškarca, pronađena su u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića, preneo je RTNK.
Prema nezvaničnim informacijama radi se o dvostrukom ubistvu.
Uviđaj je u toku.
(Tanjug)
