DVOSTRUKO UBISTVO U NIKŠIĆU: Tela muškarca i žene nađena u stanu

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako. A najnovija vest - obradovala je ruskog predsednika, Vladimira Putina, jer se njegov omiljeni sport vraća na velika, međunarodna vrata, sa sve ruskim obeležjima.