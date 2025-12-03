KAMION UDARIO ŽENU NASRED AUTO-PUTA: Šetala ulicom usred noći, pa stradala

JEDNA osoba izgubila je život kasno sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu A3 Bregana-Zagreb-Lipovac kod Popovače u Hrvatskoj.

Bilo je oko 23:20 sati kada je 28-godišnjak upravljao teretnim vozilom zagrebačkih registracija desnom saobraćajnom trakom u smeru Zagreba. Pritom je udario, kažu iz PU sisačko-moslavačke, u 33-godišnju pešakinju koja je odbačena na levu saobraćajnu traku gde je, nažalost, preminula od zadobijenih povreda.

- Telo žene je prevezeno u sisačku Opštu bolnicu gde će se obaviti obdukcija. Na mestu događaja obavljen je uviđaj, a policija će o ovom događaju poslati izveštaj nadležnom državnom tužilaštvu - dodaju još iz policije.

Šta je žena radila na auto-putu i kako je tamo završila, nije poznato.

(Jutarnji.hr)

