Region

KAMION UDARIO ŽENU NASRED AUTO-PUTA: Šetala ulicom usred noći, pa stradala

Ana Đokić

03. 12. 2025. u 10:19

JEDNA osoba izgubila je život kasno sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu A3 Bregana-Zagreb-Lipovac kod Popovače u Hrvatskoj.

КАМИОН УДАРИО ЖЕНУ НАСРЕД АУТО-ПУТА: Шетала улицом усред ноћи, па страдала

Foto: Shutterstock

Bilo je oko 23:20 sati kada je 28-godišnjak upravljao teretnim vozilom zagrebačkih registracija desnom saobraćajnom trakom u smeru Zagreba. Pritom je udario, kažu iz PU sisačko-moslavačke, u 33-godišnju pešakinju koja je odbačena na levu saobraćajnu traku gde je, nažalost, preminula od zadobijenih povreda.

- Telo žene je prevezeno u sisačku Opštu bolnicu gde će se obaviti obdukcija. Na mestu događaja obavljen je uviđaj, a policija će o ovom događaju poslati izveštaj nadležnom državnom tužilaštvu - dodaju još iz policije.

Šta je žena radila na auto-putu i kako je tamo završila, nije poznato.

(Jutarnji.hr)

BONUS VIDEO:

“Snimak sa kamera otkriva sve: trenutak koji je šokirao Beograd”

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? Izdao ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?
Svet

0 0

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? "Izdao" ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski smenio je u petak, 28. novembra, svog šefa kabineta, Andreja Jermaka, koji je smatran drugom najuticajnijom osobom u zemlji. Jermak je smenjen sa funkcije nakon što su antikorupcijske vlasti izvršile raciju u njegovoj kući zbog sumnje na proneveru u državnoj kompaniji Energoatom, slučaj koji nedeljama zaokuplja ukrajinsku javnost.

02. 12. 2025. u 15:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GDE JE SAD ONA MALA?! Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)

"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)