FAŠIZAM U PUNOM ZAMAHU: U Osijeku na koncertu Tompsona ponovo ustaški pokliči "Za dom spremni" (VIDEO)

V.N.

22. 11. 2025. u 08:17

HRVATSKI pevač Marko Perković Tompson, poznat po veličanju ustaštva, ponovo je sinoć na koncertu u Osijeku sa publikom razmenio ustaški pozdrav "za dom spremni".

ФАШИЗАМ У ПУНОМ ЗАМАХУ: У Осијеку на концерту Томпсона поново усташки покличи За дом спремни (ВИДЕО)

Foto: Printksrin

Na Tompsonovom repertoaru se ponovo našla pesma Bojna Čavoglave koju je započeo pokličom "za dom", na šta je publika u Osijeku odgovorila "spremni".

Zagrebačka Gradska skupština je uoči Tompsonovog koncerta u zagrebačkoj Areni zakazanog za 27. decembar, donela uredbu o zabrani korišćenja obeležja, slogana i poruka kojima se veliča, podstiče ili odobrava nacionalna, rasna ili verska mržnja, kao i fašistički i ustaški simboli ili pokliči uključujući "Za dom spremni".

