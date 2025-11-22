FAŠIZAM U PUNOM ZAMAHU: U Osijeku na koncertu Tompsona ponovo ustaški pokliči "Za dom spremni" (VIDEO)
HRVATSKI pevač Marko Perković Tompson, poznat po veličanju ustaštva, ponovo je sinoć na koncertu u Osijeku sa publikom razmenio ustaški pozdrav "za dom spremni".
Na Tompsonovom repertoaru se ponovo našla pesma Bojna Čavoglave koju je započeo pokličom "za dom", na šta je publika u Osijeku odgovorila "spremni".
Zagrebačka Gradska skupština je uoči Tompsonovog koncerta u zagrebačkoj Areni zakazanog za 27. decembar, donela uredbu o zabrani korišćenja obeležja, slogana i poruka kojima se veliča, podstiče ili odobrava nacionalna, rasna ili verska mržnja, kao i fašistički i ustaški simboli ili pokliči uključujući "Za dom spremni".
