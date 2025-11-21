Region

PRONAĐENO TELO POLICAJCA U PARKIRANOM AUTOMOBILU: Jeziv prizor u Srebreniku

В.Н.

21. 11. 2025. u 14:02

TELO muške osobe danas je pronađeno u parkiranom automobilu u centru Srebrenika.

Foto: pixabay

To je potvrđeno iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Nezvanično, reč je o policijskom službeniku, a uzrok smrti se utvrđuje.

Kako su kazali iz kantonalne policije, danas oko 9.40 časova, dežurnoj službi Policijske stanice Srebrenik, prijavljeno je da se u vozilu u jednoj ulici u centru grada nalazi muška osoba, bez znakova života.

- Na mjesto događaja upućena je patrola policije Policijske stanice Srebrenik i Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, navodi prijave su potvrđeni, lice mesta obezbeđeno, a o svemu upoznat dežurni tužilac - kazala je za Kliks portparol Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.

Uviđaj će u prisustvu kantonalnog tužioca izvršiti uviđajna ekipa OKP PU Srebrenik.

(Klix)

