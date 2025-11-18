TEMPERATURA DOSTIZALA 1000 STEPENI: Prve procene nakon katastrofalnog požara u Zagrebu, sablasne scene izgorelog nebodera

DAN nakon što je veliki požar gotovo potpuno uništio Vjesnikov neboder, nadležni su izneli prve procene štete i stanja konstrukcije.

Foto: Printscreen/Iks

Dan nakon što je veliki požar gotovo potpuno uništio Vjesnikov neboder na raskrsnici Savske ceste i Slavonske avenije, nadležni su na konferenciji za medije kod zgrade izneli prve procene štete i stanja konstrukcije. Požar je sinoć oko 23 sata izbio na gornjim spratovima nebodera, brzo se širio vertikalno i zahvatio više spratova i krov, zbog čega je na terenu bilo angažovano više od 90 vatrogasaca sa 30 vozila.

Prema dosadašnjim informacijama, niko nije stradao. Požar je iznutra potpuno uništio deo nebodera koji se koristio kao arhiva, dok bočni aneks u kojem se nalaze kancelarije ministarstva nije bio zahvaćen vatrom. Uzrok požara još nije poznat, a istraga će utvrditi kako je do njega došlo.

Procena statike kroz nekoliko dana

Novinari su ministra građevinarstva Branka Bačića pitali da li je već doneta odluka o tome da li će se Vjesnik rušiti ili će se ići u obnovu. Bačić je rekao da je prerano za takve odluke i da će procena biti doneta u narednim danima, nakon što statičari detaljno pregledaju zgradu.

Procena statike zgrade biće rađena narednih dana, ali za sada stručnjaci smatraju da nije ugrožena. Na terenu su već angažovani statičari, a konstrukcija se dodatno proverava i pomoću termalnih kamera.

Unutra do 1000 stepeni

Mario Uroš sa Građevinskog fakulteta rekao je na konferenciji za medije da je tokom požara u unutrašnjosti Vjesnikovog nebodera temperatura dostizala oko 500 stepeni Celzijusa, a u nekim delovima verovatno i 1000.

Prema najnovijim informacijama, požar je gotovo u potpunosti ugašen, a vatrogasci su uspeli da dođu do svih spratova zgrade. I dalje se radi na sanaciji pojedinih žarišta i kontroli mogućih ponovnih izbijanja vatre, sa obzirom na veliku količinu papira i arhivske građe koja je gorela.

Saobraćaj oko Vjesnika i dalje ograničen

Kako je na konferenciji za medije kod Vjesnika izvestio Andro Pavuna, šef gradskog ureda za mesnu samoupravu, saobraćaj, civilnu zaštitu i bezbednost, podvožnjak i Slavonska avenija prema istoku ostaju zatvoreni. Savska cesta bi, kako je rekao, trebalo da bude u potpunosti otvorena za nekoliko sati, dok će za automobile deo Slavonske ostati zatvoren dok traju intervencije i radovi na obezbeđivanju okolnog područja.

Ograničenja u saobraćaju uvedena su zbog bezbednosti građana, ali i kako bi vatrogasci i druge službe mogli nesmetano da koriste hidrante i mehanizaciju oko zgarišta. Područje oko nebodera ostaje ograđeno dok traje procena eventualne opasnosti od pada delova fasade i drugih oštećenih elemenata.

(Index.hr)