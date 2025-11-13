NAPADNUT VOZAČ AUTOBUSA: Muškarac povredio vozača oštrim predmetom i pobegao
U CENTRU Ljubljane nepoznati muškarac večeras je oštrim predmetom teško povredio vozača autobusa, nakon čega je pobegao, saopštila je Policijska uprava Ljubljane.
Policija je obezbedila mesto događaja i pokrenula je potragu za počiniocem, koji je pobegao, prenosi RTV Slovenija.
Ljubljanska policija je saopštila da je napad prijavljen oko 17.30 sati.
Prema opisu svedoka, počinilac napada je star između 35 i 50 godina, visok između 180 i 190 centimetara, ima plavu kosu i svetlu bradu.
Teško povređeni vozač je prevezen u Klinički centar Ljubljana.
Tanjug
