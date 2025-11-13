OTKRIVENO ČIJI AVION JE PAO U HRVATSKOJ: Objavljene prve fotografije sa mesta nesreće

U MESTU Krivi Put, nedaleko od Senja, navodno je pao turski avion Airtractor, javlja 24sata.hr. .

On je oko 17 časova nestao je sa radara na području Like. Na teren su poslate spasilačke ekipe.

Prema prvim informacijama s terena, radi se o avionu koji inače koristi Hrvatsko ratno vazduhplovstvo.

Pronađeno je telo pilota.

Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske tvrdi da nije reč o avionu i posadi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Avion koji je srušio je avion Glavne uprave za šumarstvo Republike Turske, pišu mediji.