Region

OTKRIVENO ČIJI AVION JE PAO U HRVATSKOJ: Objavljene prve fotografije sa mesta nesreće

Novosti online

13. 11. 2025. u 19:32

U MESTU Krivi Put, nedaleko od Senja, navodno je pao turski avion Airtractor, javlja 24sata.hr. .

ОТКРИВЕНО ЧИЈИ АВИОН ЈЕ ПАО У ХРВАТСКОЈ: Објављене прве фотографије са места несреће

Foto Shutterstock

On je oko 17 časova nestao je sa radara na području Like. Na teren su poslate spasilačke ekipe.

Prema prvim informacijama s terena, radi se o avionu koji inače koristi Hrvatsko ratno vazduhplovstvo.

Pronađeno je telo pilota.

Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske tvrdi da nije reč o avionu i posadi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Avion koji je srušio je avion Glavne uprave za šumarstvo Republike Turske, pišu mediji.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%

Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%