ANTISRPSKO LUDILO U HRVATSKOJ SE NASTAVLJA: Posle haosa u Splitu, stigli novi sramotni snimci iz Zagreba
SVE je počelo u Splitu, a napetosti oko održavanja "Dana srpske kulture" preselile su se i u Zagreb.
U ponedeljak je grupa maskiranih muškaraca upala i prekinula događaj u Gradskom kotaru Blatine, a sada se sve dodatno pogoršalo. Kako prenosi Index.hr u petak uveče i u Zagrebu se pojavila grupa maskiranih muškaraca, procenjuje se između 50 i 100, za koje se veruje da su pripadnici navijačke grupe Bed Blu Bojs koja bodri Dinamo. Okupili su se ispred Srpskog kulturnog centra u Preradovićevoj ulici, gde je bilo otvaranje izložbe u okviru Dana srpske kulture, a zatim su nacističkim pokličima izazvali haos.
Orilo se "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati."
Snimci pokazuju da su sve pratili i ustaški pozdravi i nacistički simboli, a evo i novih snimaka antisrpskog haosa:
Portal Index.hr dodao je i kako se grupa brzo razišla, a da je policija reagovala i pokušala da legitimiše vinovnike incidenta.
Pogledajte i reakciju policije.
