ANTISRPSKO LUDILO U HRVATSKOJ SE NASTAVLJA: Posle haosa u Splitu, stigli novi sramotni snimci iz Zagreba

SVE je počelo u Splitu, a napetosti oko održavanja "Dana srpske kulture" preselile su se i u Zagreb.

Foto: Printskrin/X/@SerbEagleAI

U ponedeljak je grupa maskiranih muškaraca upala i prekinula događaj u Gradskom kotaru Blatine, a sada se sve dodatno pogoršalo. Kako prenosi Index.hr u petak uveče i u Zagrebu se pojavila grupa maskiranih muškaraca, procenjuje se između 50 i 100, za koje se veruje da su pripadnici navijačke grupe Bed Blu Bojs koja bodri Dinamo. Okupili su se ispred Srpskog kulturnog centra u Preradovićevoj ulici, gde je bilo otvaranje izložbe u okviru Dana srpske kulture, a zatim su nacističkim pokličima izazvali haos.

Orilo se "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati."

Snimci pokazuju da su sve pratili i ustaški pozdravi i nacistički simboli, a evo i novih snimaka antisrpskog haosa:

?BREAKING #Croatia ????: In the very center of #Zagreb a group of 50 masked men wearing hoodies saluted Nazi salutes and tried to enter the premises of the Serbian Cultural Center, where the exhibition “Efemeris – The Legacy of Dejan Medaković” was opening, marking the beginning… pic.twitter.com/ZIPMFffk92 — EAGLE ?? (@SerbEagleAI) November 7, 2025

Portal Index.hr dodao je i kako se grupa brzo razišla, a da je policija reagovala i pokušala da legitimiše vinovnike incidenta.

Policija lovi navijače zbog skupa u Preradovićevoj po centru grada pic.twitter.com/ztQccQHfHI — Dominik Alpeza (@alpezad) November 7, 2025

Pogledajte i reakciju policije.

