ANTISRPSKO LUDILO U HRVATSKOJ SE NASTAVLJA: Posle haosa u Splitu, stigli novi sramotni snimci iz Zagreba

V.N.

08. 11. 2025. u 08:03

SVE je počelo u Splitu, a napetosti oko održavanja "Dana srpske kulture" preselile su se i u Zagreb.

АНТИСРПСКО ЛУДИЛО У ХРВАТСКОЈ СЕ НАСТАВЉА: После хаоса у Сплиту, стигли нови срамотни снимци из Загреба

Foto: Printskrin/X/@SerbEagleAI

U ponedeljak je grupa maskiranih muškaraca upala i prekinula događaj u Gradskom kotaru Blatine, a sada se sve dodatno pogoršalo. Kako prenosi Index.hr u petak uveče i u Zagrebu se pojavila grupa maskiranih muškaraca, procenjuje se između 50 i 100, za koje se veruje da su pripadnici navijačke grupe Bed Blu Bojs koja bodri Dinamo. Okupili su se ispred Srpskog kulturnog centra u Preradovićevoj ulici, gde je bilo otvaranje izložbe u okviru Dana srpske kulture, a zatim su nacističkim pokličima izazvali haos.

Orilo se "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati."

Snimci pokazuju da su sve pratili i ustaški pozdravi i nacistički simboli, a evo i novih snimaka antisrpskog haosa:

Portal Index.hr dodao je i kako se grupa brzo razišla, a da je policija reagovala i pokušala da legitimiše vinovnike incidenta.

Pogledajte i reakciju policije.

(Kurir)

