HRVATSKA NEBEZBEDNA, RODITELJI U STRAHU ZA DECU: Folklorna priredba za Dan srpske kulture otkazana u Ogulinu

07. 11. 2025. u 17:15

ZBOG straha i nelagodnosti članova Narodnog ansambla „Veselin Masleša“ iz Banjaluke, folklorno veče u okviru Dana srpske kulture Srpskog kulturnog društva „Prosvjeta“ je otkazano, potvrdio je zamenik gradonačelnika Ogulina iz redova srpske nacionalne manjine Neven Vujnović.

ХРВАТСКА НЕБЕЗБЕДНА, РОДИТЕЉИ У СТРАХУ ЗА ДЕЦУ: Фолклорна приредба за Дан српске културе отказана у Огулину

foto Srna

Vujnović, koji je i sekretar ogulinskog pododbora SKD Prosvjeta, danas je objasnio da su Banjalučani poslali poruku da se ne osećaju bezbedno, pa su organizatori bili primorani da otkažu događaj koji je trebalo da se održi 15. novembra u Otvorenom univerzitetu Ogulin.

- Ne osećaju se bezbedno i ne žele da dođu u Hrvatsku nakon onoga što se dogodilo u Splitu, roditelji ne žele da puste svoju decu na putovanja - rekao je Vujnović.

Dodao je da je bilo lakše organizovati takve događaje pre dvadeset godina i da ga to više od svega rastužuje.

Bogata tradicija ansambla i planirani program

Narodni ansambl za igru i ples Veselin Masleša iz Banjaluke osnovan je 1948. godine, deluje kroz četiri sekcije i osam grupa sa više od 350 članova.

Program je obuhvatio prvi nastup Ansambla vođa folklornih sekcija SKD Prosvjeta, kao i predstavljanje ogulinskih pododbora sa svojim mlađim i starijim dečjim sekcijama.

Mlađu dečju sekciju čini 36 dece predškolskog uzrasta i učenika prvog razreda osnovne škole.

(HINA)

