LANČANI SUDAR NA AUTO-PUTU: Tri vozila učestvovala u saobraćajki

Danas u Parizu, sve je više onih koji stavljaju katanac na garažu ne zato što im je volan manje potreban, već zato što je nov auto postao preskup. Tržište novih vozila u Evropi beleži oporavak po mesecima, ali i dalje zaostaje za vremenima pre kovid-krize, prodaja je veća nego prošle godine, a manja nego „nekad“. Jedna brojka sve objašnjava – cene su za četiri godine porasle za više od 24%.