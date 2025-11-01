LANČANI SUDAR NA AUTO-PUTU: Tri vozila učestvovala u saobraćajki
NA auto-putu A-1, u blizini petlje Podlugovi (smer Sarajevo sever – Podlugovi), dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala tri vozila.
Zbog teške nesreće na M-5 Bosanski Petrovac–Dubovsko, saobraćaj je bio obustavljen.
Duge su kolone vozila na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Gradiška u oba smera.
Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
(Avaz)
Preporučujemo
UŽAS NA ZRENjANINSKOM PUTU: Jeziv udes, motociklista leži nepomičan
01. 11. 2025. u 18:45
DEVOJČICA (7) OBORENA NA PEŠAČKOM PRELAZU NA MILjAKOVCU: Hitno prevezena u "Tiršovu"
31. 10. 2025. u 20:10
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)