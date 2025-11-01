Region

LANČANI SUDAR NA AUTO-PUTU: Tri vozila učestvovala u saobraćajki

01. 11. 2025. u 20:32

NA auto-putu A-1, u blizini petlje Podlugovi (smer Sarajevo sever – Podlugovi), dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala tri vozila.

ЛАНЧАНИ СУДАР НА АУТО-ПУТУ: Три возила учествовала у саобраћајки

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Zbog teške nesreće na M-5 Bosanski Petrovac–Dubovsko, saobraćaj je bio obustavljen. 

Duge su kolone vozila na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Gradiška u oba smera.

Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

(Avaz)

