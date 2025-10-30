PROGON: Proterivanje Srba sa istočne Bilogore nekažnjeno 34 godine

PUNE 34 godine navršiće se sutra od početka akcije hrvatske paravojske "Otkos 10", koja je dovela do masovnog progona Srba sa područja istočne Bilogore, gde je ubijeno 64 ljudi, među kojima je bio 41 civil, saopštio je Dokumentaciono-informacioni centar "Veritas".

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Podsetivši da je 31. oktobra napadom na Teritorijalnu odbranu Grubišno Polje počela akcija hrvatske paravojske pod kodnim nazivom "Otkos 10", "Veritas" je ukazao da je za dva dana proterano 4.000 ljudi iz 38 naselja.

U izbjegličkoj koloni prema BiH našlo se i 250 Hrvata, Čeha, Mađara i Roma.

Na području istočne Bilogore, oblasti koja se nalazi u trouglu između Bjelovara, Daruvara i Virovitice, ubijen je 41 civil.

Od njih je 17 likvidirano pre akcije "Otkos 10", dok su dvojicu Srba, koji su ostali u hrvatskoj vojsci i policiji, ubili "saborci".

Posle povlačenja Srba iz istočne Bilogore, usledila su ubistva preostalih stanovnika, pljačke, paljevine i miniranja kuća, uključujući i sela u kojima ranije nije bilo otpora.

- U najboljoj ustaškoj tradiciji iz 1941. godine nastavljeno je rušenje pravoslavnih hramova, tako da su do temelja izgorele crkve bilogorskog stila, jedinstveni spomenici kulture nulte kategorije pod zaštitom Uneska. Reč je o Hramu Svetog Dimitrija u Rastovcu i Crkvi Uspenija Presvete Bogorodice u Donjoj Rašenici - ističu iz "Veritasa".

Za zločine počinjene u akciji "Otkos 10" do sada je osuđen samo pripadnik Zbora narodne garde Veljko Marić iz Grubišnog Polja.

Njega je Veće za ratne zločine u Beogradu osudilo na 12 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civila zato što je 31. oktobra 1991. godine u selu Rastovac ubio Petra Slijepčevića /65/ u porodičnoj kući.

Protiv Marića srpsko pravosuđe otvorilo je još jednu istragu dok je bio u hrvatskom zatvoru, i to zbog sumnje da je tokom septembra 1991. godine u Grubišnom Polju likvidirao Miću Vasiljevića i Vladimira Kučeru, kao i da je mučio Zvjezdana Mačka.

- Iako istraga nije završena, Marić je u junu 2015. godine iz Srbije prebačen u Hrvatsku, koja se obavezala da će nastaviti krivični postupak protiv njega, ali do sada nema potvrde da preuzetu obavezu i ispunjava - ukazuju iz "Veritasa".

Do Drugog svetskog rata na području istočne Bilogore živelo je 18.000 Srba. Posle ustaških zločina u Drugom svetskom ratu i u poslednjem ratu, broj Srba je na manji od 1.000, koliko je popisano 2021. godine.

(SRNA)