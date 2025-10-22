PUCNJAVA U ZAGREBU, UHAPŠEN OSUMNJIČENI: U čoveka na ulici pucao bivši policajac?

U Zagrebu je danas došlo do pucnjave u kojoj je ranjen jedan muškarac, a policija je nakon potere uhapsila napadača.

Foto: Printskrin/Jutjub/MUP HR

Kako hrvatski mediji nezvanično saznaju, osumnjičeni za pucnjavu je Leon Lučić, bivši policajac poznat po glavnoj ulozi u hrvatskom TV serijalu Krim tim 2 (KT2).

Navodno je uhapšen Leon Lučić koji je javnosti poznat kao policajac i glumac. On je osumnjičen da je u sredu prepodne upucao muškarca u Središću, te se sakrio u obližnju zgradu, nezvanično saznaje hrvatski medij.

- U Novom Zagrebu u Ulici Ede Murtića oko 10.30 sati, hicem iz vatrenog oružja, u predelu noge povređen je muškarac. Mesto događaja je osigurano te su u toku intenzivne mere traganja s ciljem hapšenja počinioca - rekli su ranije iz zagrebačke policije.

Ko je Leon Lučić, navodni osumnjičeni za pucnjavu u Zagrebu?

Lučić je prvo bio policijski službenik, a kasnije je javnost zapazila njegov prelazak u medijsku sferu: kao glumac pojavio se u hrvatskoj kriminalističkoj seriji Krim tim 2 (2007-2008) gde je tumačio ulogu policijskog inspektora. U razdoblju koje sledi, protiv njega su podignute ozbiljne optužbe koje uključuju pokušaj iznude, pretnje, zloupotrebu službenih podataka i učestvovanje u kriminalnim radnjama, a sve to je zbog njegove ranije policijske službe i statusa glumca pobudilo značajnu medijsku pažnju.

Jedan od ključnih slučajeva tiče se pokušaja iznude od jednog zaprešićkog preduzetnika. Prema optužnici, Lučić je u januaru 2020. s drugim bivšim policijskim službenicima, pokušao da prisili preduzetnika da im preda 100.000 evra. Tada je izbila tuča u kojoj je Lučić teško povređen. Prema izveštajima, završio je u indukovanoj komi nakon što su učesnici razmenili udarce i oružje je navodno bilo prisutno. Suđenje za tu iznudu započelo je u septembru 2024. pred Opštinskim sudom u Gospiću.

Paralelno s tim postupkom, u junu 2025. godine, USKOK sproveo je novu akciju u kojoj je Lučić ponovo priveden, ovog puta s još trojicom bivših policajaca, jednim aktivnim policajcem i bivšim voj­nim specijalcem.

(24sata)