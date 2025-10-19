UBEDLJIV TRIJUMF: VMRO-DPMNE vode u Skoplju, Štipu i Velesu

GRADONAČELNIK Štipa Ivan Jordanov i gradonačelnik Velesa Marko Kolev dobili su nove mandate nakon što su obezbedili ubedljivu pobedu u prvom krugu lokalnih izbora.

Foto: Piksabej

- Štip je napravio pravi izbor sa razlikom od preko 15.000 glasova, odnosno odnosom 6:1! Danas smo ispisali istoriju za naš grad. Štip je dokazao svoju političku zrelost uz podršku već uspostavljene lokalne samouprave. Na ovim izborima pobedila je vera u ono što smo uradili, energija koju svakodnevno ulažemo i prilika za nove rezultate u svakoj oblasti. Novi mandat neće biti nova budućnost, već sadašnjost koju smo želeli! - objavio je Jordanov na Fejsbuku.

VMRO-DPMNE potvrdio je "Fokusu" da je Marko Kolev odneo ubedljivu pobedu od 5:1 u Velesu nad kandidatom SDSM Majom Heško.

Prema početnim informacijama DIK-a, sa nešto manje od 5% obrađenih glasačkih listića, kandidat VMRO-DPMNE Orče Đorđijevski je u vođstvu u Gradu Skoplju.