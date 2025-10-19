Region

UBEDLJIV TRIJUMF: VMRO-DPMNE vode u Skoplju, Štipu i Velesu

Novosti online

19. 10. 2025. u 21:50

GRADONAČELNIK Štipa Ivan Jordanov i gradonačelnik Velesa Marko Kolev dobili su nove mandate nakon što su obezbedili ubedljivu pobedu u prvom krugu lokalnih izbora.

УБЕДЉИВ ТРИЈУМФ: ВМРО-ДПМНЕ воде у Скопљу, Штипу и Велесу

Foto: Piksabej

- Štip je napravio pravi izbor sa razlikom od preko 15.000 glasova, odnosno odnosom 6:1! Danas smo ispisali istoriju za naš grad. Štip je dokazao svoju političku zrelost uz podršku već uspostavljene lokalne samouprave. Na ovim izborima pobedila je vera u ono što smo uradili, energija koju svakodnevno ulažemo i prilika za nove rezultate u svakoj oblasti. Novi mandat neće biti nova budućnost, već sadašnjost koju smo želeli! - objavio je Jordanov na Fejsbuku.

VMRO-DPMNE potvrdio je "Fokusu" da je Marko Kolev odneo ubedljivu pobedu od 5:1 u Velesu nad kandidatom SDSM Majom Heško.

Prema početnim informacijama DIK-a, sa nešto manje od 5% obrađenih glasačkih listića, kandidat VMRO-DPMNE Orče Đorđijevski je u vođstvu u Gradu Skoplju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 15

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL NA ENFILDU: Posrnuli Liverpul u panici, Junajted gleda na to kao šansu za veliki povratak!

SPEKTAKL NA "ENFILDU": Posrnuli Liverpul u panici, Junajted gleda na to kao šansu za veliki povratak!