UHAPŠEN POZNATI BALKANSKI TIKTOKER: Zadržan u policiji, otkriveno za šta ga terete organi reda
ELVEDIN Sakić, poznatiji kao Real Madrid uhapšen je pre četiri dana nakon što je navodno napao policajca koji je bio na službenoj dužnosti.
Kako je potvrđeno za „Avaz“ iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, događaj se desio 10. oktobra ove godine u 22:30 sati, u ulici Mustafe Čauševića, Grad Zenica.
- Od strane lica S.E. (1980) iz Zenice izvršeno je krivično delo sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje. Tom prilikom policijski službenik je zadobio lakše telesne povrede – navode iz policije.
Sakić je uhapšen i zadržan, te je nad njim sprovedena kriminalistička obrada. Inače, Sakić je već od ranije poznat policijskim organima. Ranije je bio i u zatvoru na izdržavanju kazne.
