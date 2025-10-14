Region

UHAPŠEN POZNATI BALKANSKI TIKTOKER: Zadržan u policiji, otkriveno za šta ga terete organi reda

Novosti online

14. 10. 2025. u 17:38

ELVEDIN Sakić, poznatiji kao Real Madrid uhapšen je pre četiri dana nakon što je navodno napao policajca koji je bio na službenoj dužnosti.

УХАПШЕН ПОЗНАТИ БАЛКАНСКИ ТИКТОКЕР: Задржан у полицији, откривено за шта га терете органи реда

Foto: Printskrin

Kako je potvrđeno za „Avaz“ iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, događaj se desio 10. oktobra ove godine u 22:30 sati, u ulici Mustafe Čauševića, Grad Zenica.

- Od strane lica S.E. (1980) iz Zenice izvršeno je krivično delo sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje. Tom prilikom policijski službenik je zadobio lakše telesne povrede – navode iz policije.

Sakić je uhapšen i zadržan, te je nad njim sprovedena kriminalistička obrada. Inače, Sakić je već od ranije poznat policijskim organima. Ranije je bio i u zatvoru na izdržavanju kazne. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP OBJAVIO: Rat je završen
Svet

0 6

TRAMP OBJAVIO: Rat je završen

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je dokument koji je potpisan na mirovnom samitu za Pojas Gaze u Egiptu "istorijski" i poručio da je time ostvaren dugogodišnji cilj, mir na Bliskom istoku.

13. 10. 2025. u 19:46

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 7

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EVROPSKA BAJKA ZA BOSNU: Ursula fon der Lajen u poseti Sarajevu
Region

0 1

EVROPSKA BAJKA ZA BOSNU: Ursula fon der Lajen u poseti Sarajevu

ČLANOVI Predsedništva BiH izrazili su danas zadovoljstvo zbog posete predsednice Evropske komisije (EK) Ursule fon der Lajen Sarajevu, ocenjujući njen dolazak kao potvrdu "snažne i kontinuirane podrške Evropske unije BiH i regionu", kao i "dodatni podsticaj reformskim procesima na putu ka članstvu u Uniji", saopštilo je Predsedništvo BiH.

14. 10. 2025. u 18:36

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA TRAŽI OPRAVDANJE: Posle šoka i ostavke selektora, „orlovi“ moraju da pobede Andoru!

SRBIJA TRAŽI OPRAVDANjE: Posle šoka i ostavke selektora, „orlovi“ moraju da pobede Andoru!