VANREDNO STANJE U BUGARSKOJ: Jako nevreme odnelo tri života (FOTO/VIDEO)

VEOMA jako nevreme izazvalo je poplave u jugoistočnoj Bugarskoj i nažalost odnelo tri života u Eleniteu, letovalištu na Crnom moru, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danijel Mitov.

Među žrtvama su i dva spasioca: jedan iz granične policije i drugi vozač traktora. Treća žrtva se utopila, usled iznenadnog porasta nivoa vode.

Massive flooding caused by heavy rainfall in Elenite, Burgas Province, Bulgaria 🇧🇬 (03.10.2025) pic.twitter.com/Y82ys3bj4X — Disaster News (@Top_Disaster) October 3, 2025

Na snimcima postavljenim na društvenim mrežama vide se bujice blata kako nose automobile i oštećuju puteve i zgrade.

Terrible flooding today in Elenite, Burgas, Bulgaria; 1 person has been reported dead so far. pic.twitter.com/xZLBevxBza — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 3, 2025

- U oblast je poslata bespilotna letelica da bi se proverilo da li je bilo putnika u tim vozilima - izjavio je zamenik ministra unutrašnjih poslova Toni Todorov na konferenciji za novinare u Sofiji.

⚡️After heavy rains, Bulgaria was hit by massive flooding — there are already the first victims, according to local media reports.



The flood inundated the resorts of Elenite, Nessebar, and Sunny Beach. Part of the city of Plovdiv was also flooded.



In Elenite, rescuers found the… pic.twitter.com/54VLynsrxN — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) October 3, 2025

Više zajednica u jugoistočnoj i severozapadnoj Bugarskoj proglašeno je u vanredno stanje.

Vot tak эto i slučaetsя. Ne dolžno bыtь zastroйka tam, gde voda dolžna idti. Bolgarskiй p. Elenite. pic.twitter.com/NnmZ1SHT7j — Blіzkі kosmas. (@nadvorie) October 3, 2025

Godinama unazad ekolozi upozoravaju i kritikuju gradnju na obalama Crnog mora, što, kako kažu, povećava štetu kada dođe do prirodnih katastrofa.

