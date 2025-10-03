VANREDNO STANJE U BUGARSKOJ: Jako nevreme odnelo tri života (FOTO/VIDEO)
VEOMA jako nevreme izazvalo je poplave u jugoistočnoj Bugarskoj i nažalost odnelo tri života u Eleniteu, letovalištu na Crnom moru, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danijel Mitov.
Među žrtvama su i dva spasioca: jedan iz granične policije i drugi vozač traktora. Treća žrtva se utopila, usled iznenadnog porasta nivoa vode.
Na snimcima postavljenim na društvenim mrežama vide se bujice blata kako nose automobile i oštećuju puteve i zgrade.
- U oblast je poslata bespilotna letelica da bi se proverilo da li je bilo putnika u tim vozilima - izjavio je zamenik ministra unutrašnjih poslova Toni Todorov na konferenciji za novinare u Sofiji.
Više zajednica u jugoistočnoj i severozapadnoj Bugarskoj proglašeno je u vanredno stanje.
Godinama unazad ekolozi upozoravaju i kritikuju gradnju na obalama Crnog mora, što, kako kažu, povećava štetu kada dođe do prirodnih katastrofa.
