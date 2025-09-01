BIVŠI MINISTAR OSUĐEN ZBOG DEČJE PORNOGRAFIJE: Evo kako se branio
BIVŠI ministar u danskoj vladi Henrik Sas Larsen osuđen je danas na četiri meseca zatvora zbog posedovanja hiljada fotografija i snimaka seksualnog zlostavljanja dece.
Sas Larsen, bivši socijaldemokrata koji je bio ministar industrije, priznao je da u svom kompjuteru ima preko 6.000 fotografija i 2.000 video snimaka seksualnog nasilja nad decom.
Tužiteljka Marija Cingari izjavila je da je zadovoljna presudom, ali je dodala da je tužno da se neko, ko je uspeo da postigne maksimum u životu uprkos teškom detinjstvu, nađe u takvoj situaciji.
“Nikada ne biste smeli da posedujete dečju pornografiju, bez obzira na to kakav razlog je u pitanju”, dodala je ona.
Tokom suđenja, 59-godišnji bivši ministar, koji je kao dete smešten u hraniteljsku porodicu pre nego što je usvojen, ispričao je da je 2018. dobio link koji ga je odveo do 50 godina starog video snimka na kojem je prikazano kako je seksualno zlostavljan kada su mu bile tri godine.
On je svedočio da je potom 2020. dobio još jedan video klip iz istog perioda na kojem je trogodišnja devojčica silovana u njegovom prisustvu.
Prema njegovim rečima, dva videa su nestala nakon što ih je pogledao.
On je na sudu izrazio žaljenje što nije kontaktirao policiju kada je dobio ove snimke.
Advokatica Sas Larsena, Berit Ernst, kazala je novinarima da će još videti da li će uložiti žalbu na presudu.
Skandal je otkriven u martu nakon čega je bivši ministar isključen iz svoje Socijaldemokratske partije, a premijerka Mete Frederiksen, iz redova iste stranke, rekla je tom prilikom da je šokirana čitavim slučajem.

