Region

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: U Karlovcu jedna osoba poginula, dve povređene u sudaru automobila

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 08. 2025. u 23:05

JEDNA osoba je poginula, a dve su povređene večeras u teškoj saobraćajnoj nesreći na tzv. turanjskoj obilaznici u hrvatskom gradu Karlovcu, izvestila je karlovačka policija.

ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА: У Карловцу једна особа погинула, две повређене у судару аутомобила

Foto: Printskrin/Jutjub/MUP HR

Nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička austomobila, dogodila u 20.10 sati.

Iz policije su naveli da je uviđaj u toku.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu