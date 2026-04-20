Panorama

Koliko je malo, a koliko previše: Šta je za vas idealan broj seksualnih partnera?

Slavica Dobrosavljević

20. 04. 2026. u 21:00

Broj seksualnih partnera je neiscrpna tema kojom se bave mnogi istraživači i psiholozi. Nova anketa među pripadnicima oba pola detaljnije je pokazala njihove stavove o tome.

FOTO: Depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Naime, 27 procenata žena reklo da im je broj partnera važan, isto je odgovorilo 22 odsto muškaraca, ali i jedni i drugi uglavnom smatraju da je idealan broj partnera, od tri do pet.

Terapeutkinja za seks i veze Anabel Najt smatra da razlog takvog stava mogu da budu društvena očekivanja:

- To što nešto veći procenat žena i dalje kaže da im je broj seksualnih partnera važan može imati veze sa kulturnim očekivanjima ili prethodnim iskustvima koja oblikuju lične granice. I to je u redu.

Istraživanje je pokazalo i razlike među generacijama. Pripadnici generacije zed najviše preferiraju one sa jednim do dva bivša partnera, dok su milenijalci skloniji rasponu od tri do pet. Generaciji iks i bumerima prihvatljivo je od pet do deset bivših partnera, što pokazuje da seksualna otvorenost ne ide uvek ruku pod ruku sa godinama.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
