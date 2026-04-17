Tri znaka kineskog horoskopa ulaze u nedelju sudbine: Od 20. do 26. aprila stiže ono što su dugo čekali

NEKE nedelje prolaze tiho, bez velikih pomeranja, ali i one koje donose osećaj da se nešto važno konačno pokreće, kao da se dugo čekani odgovori sami nameću i sve ono što je do juče bilo nejasno odjednom dobija oblik i pravac, a upravo takva energija obeležiće period od 20. do 26. aprila, kada tri znaka kineskog horoskopa ulaze u fazu u kojoj se trud pretvara u rezultate, a intuicija u konkretne odluke koje menjaju tok događaja.

Foto: Jerome Maurice Lobijin / Panthermedia / Profimedia

Ova nedelja počinje takozvanim "danom uspeha", što u kineskoj astrologiji simbolizuje nagradu za prethodni rad, zatvaranje jednog poglavlja i spremnost za novo, dok završetak u znaku "punog dana" nosi energiju zaokruživanja, stabilnosti i postavljanja temelja za ono što dolazi, pa kombinacija meseca Zeca i godine Konja dodatno pojačava osećaj kretanja, promene i lične snage.

U takvoj atmosferi univerzum šalje jasne poruke - šta treba zadržati, šta otpustiti i gde usmeriti energiju, a oni koji prepoznaju te signale već do kraja nedelje mogu se naći na potpuno drugačijem mestu nego na njenom početku.

Pacov

(1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Za rođene u znaku Pacova, ova nedelja donosi snažno oslanjanje na unutrašnji osećaj, jer već u prvim danima dolazi do jasnog razdvajanja između onoga što ima smisla i onoga što više ne zaslužuje pažnju, pa se odluke donose brže, sigurnije i bez uobičajenog preispitivanja.

Ponedeljak i utorak donose neobičan oblik sreće kroz otkazivanja i pomeranja, jer se obaveze koje bi oduzele vreme jednostavno povlače, ostavljajući prostor za fokus na lične ciljeve, planiranje i aktivnosti koje su dugo bile odlagane, što stvara osećaj kontrole i rasterećenja.

Od sredine nedelje, naročito u sredu i četvrtak, prilike dolaze kroz druge ljude - saradnici, prijatelji ili poznanici otvaraju situacije u kojima dolazi do izražaja sposobnost brzog rešavanja problema, pa upravo kroz tu dinamiku Pacov pokazuje koliko dobro ume da reaguje u pravom trenutku.

Subota donosi pojačanu energiju i intenzitet, što dodatno odgovara ovom znaku, dok nedelja donosi zatvaranje kruga - rezultati postaju vidljivi, ciljevi dostižni, a osećaj sigurnosti i samopouzdanja potvrđuje da su odluke donesene tokom nedelje bile ispravne.

Bivo

(1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Za Bivola, ova nedelja donosi potvrdu da upornost i doslednost nisu bili uzaludni, jer već na samom početku dolaze jasni signali da se trud prepoznaje, a rezultati počinju da se materijalizuju kroz konkretne pohvale, odgovore i reakcije okoline.

Ono što ovaj znak izdvaja jeste sposobnost da istraje i kada nema trenutnih rezultata, ali upravo sada dolazi trenutak kada se vidi šta je imalo smisla, pa razgovori sa drugima postaju važan alat za dalje unapređenje, planiranje i postavljanje novih ciljeva.

Sreda i četvrtak donose dodatni talas sreće, ali ne kroz dramatične događaje, već kroz jasnoću - postaje očigledno šta treba zadržati, a šta eliminisati, pa čak i jednostavne aktivnosti poput sređivanja prostora ili završavanja starih obaveza donose osećaj reda i kontrole koji Bivolu izuzetno prija.

Kako se bliži kraj nedelje, dolazi do smirivanja misli i stabilizacije emocija, pa vikend donosi unutrašnji mir, ali i spoljašnje rezultate, naročito u finansijskom smislu, jer pažljiviji pristup novcu i odlukama počinje da daje konkretne efekte.

Zmaj

(1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Za Zmaja, ovo je period u kojem energija dostiže vrhunac, ali se istovremeno usmerava u pravcu koji donosi konkretne promene, jer ono što je ranije delovalo kao ideja sada dobija priliku da postane stvarnost kroz jasne poteze i odluke.

Početak nedelje donosi važne razgovore, naročito u ponedeljak i sredu, kada dolazi do razumevanja između ličnih potreba i očekivanja drugih, što omogućava donošenje odluka koje su u skladu sa realnim okolnostima, ali i ličnim željama.

Ovo je idealan trenutak za inicijativu, pokretanje tema koje su dugo odlagane i rešavanje situacija koje su zahtevale dodatnu pažnju, jer kombinacija intuicije i racionalnog pristupa daje sigurnost u svakom koraku.

Od četvrtka do petka prepreke koje su usporavale planove počinju da slabe, resursi postaju dostupniji, a stvari koje su delovale komplikovano sada se rešavaju brže i jednostavnije, što dodatno pojačava osećaj kontrole.

Subota donosi energiju za veće promene i hrabrije poteze, dok nedelja zatvara nedelju jasnim osećajem sigurnosti, jer postaje očigledno da su odluke donesene u ovom periodu postavile temelje za naredni uspešan ciklus.

(Your tango)

BONUS VIDEO: