NEDELJNI HOROSKOP OD 31. MAJA DO 6. JUNA: Blizanci donose važnu emotivnu odluku, Lava čeka sudbinska ljubav, Strelac da pazi šta potpisuje

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 31. maja do 6. juna, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje.

PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Pun Mesec u devetoj kući, 31. maja, donosi vam uspeh u visokom obrazovanju, rešavanju pravnih pitanja i na prekookeanskim putovanjima. Ukoliko planirate kraći put, potpisivanje ugovora, polaganje ispita ili kupovinu prevoznog sredstva, uradite to 2. juna. Ulazak Meseca u 11. kuću, 4. juna, nekima donosi uspešan društveni ili politički angažman, a nekima rešavanje penzije.

Ljubav Merkur, planeta komunikacije, 1. juna ulazi u vašu kuću privatnosti, donoseći nesporazume i rasprave sa partnerom. Trigon sa severnim Mesečevim čvorom, 3. juna, malo popravlja odnos s mlađim članovima porodice. Napet aspekt s Neptunom u vašem znaku, 4. juna, podstiče vaše nerealne sumnje u partnera.

Zdravlje Promenite način ishrane.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Pun Mesec u kući novca 31. maja donosi dobitke preko podele imovine, alimentacije ili stipendije ali 4. juna pazite da vas neko ne prevari. Merkur u kući biznisa od 1. juna donosi isplativ ugovor (3. jun), dobitke preko nekretnina (2. jun), kraćih putovanja, polaganja stranog jezika ili vozačkog ispita. Problemi i sukobi s nadređenima (naročito sa ženama) 4. juna.

Ljubav Ulazak Meseca, simbola emocija, koji upravlja vašim komunikacijama, u devetu kuću, 2. juna, nagoveštava poznanstvo s harizmatičnom osobom u inostranstvu, na dužem putovanju, seminaru ili predavanju. U drugoj polovini perioda, zauzeta osoba može da pokaže interesovanje za vas. Poslušajte savet Raka.

Zdravlje Opasnost u saobraćaju.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao Vaš vladalac Merkur 1. juna ulazi u kuću posla i novca gde se već nalazi Jupiter donoseći vam zaradu preko trgovine hranom, hortikulture, isplativ ugovor ili saradnju sa uticajnim osobama. Kvadrat s Neptunom u kući tajni, 4. juna, upozorava da se pazite finansijskih prevara i lažnih prijatelja. Dobici preko podele imovine 2. juna i rešavanja finansijskih pitanja 3. juna.

Ljubav U vreme punog Meseca u kući partnerskih odnosa, 31. maja, očekuju vas svađe i rasprave sa voljenom osobom, čak je moguć i razvod ili raskid. Takođe možete se naći pred donošenjem važne emotivne odluku koja će označiti veliku prekretnicu u vašem životu. Slobodni Blizanci mogu da upoznaju jednog Lava.

Zdravlje Nesanica.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao U vreme punog Meseca u kući posla, 31. maja, očekuju vas dobici preko saradnje sa strancima. Merkur u vašem znaku od 1. juna donosi prilike za napredovanje u karijeri (naročito 2. juna), isplativ ugovor i rešavanje važnih životnih pitanja. Oko 4. juna pazite šta i kome pričate. Uspeh u visokom obrazovanju, rešavanju pravnih pitanja ili prekookeansko putovanje 3. juna.

Ljubav Ulazak Merkura u vašu kuću ličnost, 1. juna donosi vam priliv energije, šarma i elokvencije pa nećete moži da ostanete nezapaženi. Sa ulaskom vašeg vladaoca Meseca, simbola emocija, u kuću partnerstva, 2. juna, neki Rakovi će raskinuti emotivnu vezu ili okončati odnos koji im već duže vreme ne odgovara.

Zdravlje Potreba za osamljivanjem, posle 1. juna.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao Početkom perioda, donosite važne poslovne odluke. Uspeh preko visokog obrazovanja, rešavanja pravnih pitanja, nekretnina ili penzije 2. juna. Trigon između Merkura u 12. kući i severnog Mesečevog čvora u kući novca, donosi dobitke preko nasledstva, alimentacije ili stipendije. Izbegavajte putovanja i potpisivanje važnih ugovora i dokumenata 4. juna.

Ljubav U vreme punog Meseca u kući ljubavi 31. maja, slobodne Lavove očekuje romantičan susret na putu ili predavanju, koji posle 4. juna kada Mesec ulazi u kuću partnerskih odnosa, može da preraste u sudbinsku, strastvenu ljubavnu vezu. Zauzete Lavove očekuje preporod emotivnog odnosa ili bračne zajednice.

Zdravlje Potreba za introspekcijom.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao S vašim vladaocem Merkurom, koji upravlja i vašom karijerom, u kući ciljeva i novca od 1. juna, rešavate penziju, pravnu dokumentaciju, završavate fakultet ili se politički angažujete. Kvadrat s Neptunom u kući novca, 4. juna, donosi finansijske i probleme s ugovorima. Sa Mesecom u kući posla gde je i retro-Pluton, završavate zaostale obaveze i radne zadatke.

Ljubav U vreme punog Meseca u kući privatnog života, 31. maja,očekuju vas konflikti, svađe, sukobi i rasprave sa članovima porodice. Mesec u kući ljubavi, 2. juna, donosi novo poznanstvo, a trigon Merkura i severnog Mesečevog čvora, 3. juna, važan ljubavni susret. Bračni partner očekuje vašu podršku 2. juna.

Zdravlje Potreban vam je odmor.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao Pun Mesec 31. maja donosi uspeh preko ugovora, kraćih putovanja, a Merkur u kući karijere od 1. juna zastoj u karijeri i sukobe sa nadređenima. Početak perioda dobar za rešavanje podele imovine, nekretnina, stipendije, alimentacije. Drugog i 3. juna uspeh u inostranstvu, visokom obrazovanju i pravnim pitanjima, a 4. juna u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti.

Ljubav Mesec u kući privatnosti, 2. juna, donosi probleme u porodici. Sekstil Saturna u kući braka i Sunca slobodnima donosi ozbiljnu vezu i mogućnost braka. Kvadrat Neptuna u kući partnerstva i Merkura, 4. juna podstiče svađe s voljenom osobom. Veće šanse za trudnoću Vagama koje planiraju potomstvo 4. juna.

Zdravlje Podložnost infekcijama.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao Pun Mesec u kući novca 31. maja donosi finansijske probleme, a Merkur u devetoj kući od 1. juna uspeh na ispitima, rešavanje važnih pravnih i finansijskih pitanja, prekookeanska putovanja. Ugovor o isplativom poslu i uspeh u trgovini 2. juna. Kvadrat između Neptuna u kući posla i Merkura u kući kontakata sa strancima, 4. juna, upozorava na moguće probleme na putu.

Ljubav Već početkom perioda očekuje vas više izlazaka i druženja. Sekstil između Merkura, planete komunikacija i Hirona u kući partnerskih odnosa, 2. juna, poboljšava odnos sa voljenom osobom. Ulazak Meseca ulazi u kuću privatnog života, 4. juna, upozorava na probleme, svađe, nesporazume u porodičnim odnosima.

Zdravlje Potražite drugo stručno mišljenje. Zadržavanje vode u telu.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Posao Sa ulaskom Merkura u kuću novca gde se već nalazi vaš vladalac Jupiter 1. juna rešavate pitanja nasledstva, podele bračne imovine ili ulaganja novca što 3. juna može da vam donese nasleđivanje, adaptaciju ili kupovinu nekretnine. Mada vas 4. juna očekuje mogućnost potpisivanja isplativog ugovora, budite oprezniji kako vas neko ne bi prevario, slagao ili obmanuo.

Ljubav Pun Mesec u vašoj kući ličnosti, 31. maja, donosi rasprave sa partnerom, ali aspekt Sunca u kući partnerstva i Urana u kući ljubavi, 2. juna, poboljšava vaš odnos. Kvadrat između vašeg vladaoca Neptuna u kući ljubavi i Merkura, 4. juna,upozorava na opasnost od zabluda i razočaranja u voljenu osobu.

Zdravlje Potreban vam je predah.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Sunce u kući posla i zdravlja, 2. juna pravi sekstil sa vašim vladaocem Saturnom u kući privatnog života, donoseći vam uspeh u poslu sa nekretninama. Trigon Merkura i severnog Mesečevog čvora, 3. juna, donosi vam ugovor o isplativom poslu, kraće putovanje ili uspeh na ispitu. Mesec ulazi u kuću posla i novca, 4. juna, što će povoljno uticati na finansijsku situaciju.

Ljubav Merkur, planeta komunikacija, od 1. juna u kući partnerstva donosi sukob s voljenom osobom, koji će se produbiti s Mesecom u Jarcu 2. juna. Slobodni, početkom juna mogu da uđu u lepu vezu. Kvadrat Merkura i Neptuna u kućama partnerstva i privatnosti, 4. juna, donosi razočaranje u porodicu i partnera.

Zdravlje Nesanica ili kardiovaskularni problemi 31. maja.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao Merkur ulazi u kuću posla 1. juna i fokusira vas na radne obaveze. S Mesecom u kući podsvesti, 2. juna, slušajte svoju intuiciju, kada je moguće potpisivanje isplativog ugovora, kupovina prevoznog sredstva, kraći put. Treći jun vam donosi veću zaradu, a 4. jun uspeh u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti. Povedite više računa o finansijskoj dokumentaciji.

Ljubav Sekstil između Sunca, vladaoca partnerskih odnosa, u kući ljubavi i vašeg vladaoca Saturna u kući komunikacija, 2. juna, slobodnima donosi novu, lepu vezu. Mesec, simbol emocija, u vašem znaku, 4. juna, donosi veću šansu za trudnoću onima koji planiraju potomstvo, odnosno, proširenje porodice.

Zdravlje Smanjen intenzitet hroničnih tegoba.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao U vreme punog Meseca u kući karijere, 31. maja, zastoj u poslu, ali već 1. juna ulazak Merkura u kuću kreativnosti, donosi uspeh u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti, kao i ugovor o isplativom poslu. Finansijski uspeh 2. juna. Kvadrat iznmeđu Merkura u kući rizika i vašeg vladaoca Neptuna u kući novca 4. jun upozorava na oprez sa finansijama i ulaganjima.

Ljubav Merkur, vladalac vaših partnerskih odnosa i privatnog života, posle godinu dana, 1. juna, ulazi u kuću ljubavi i pravi sekstil sa asteroidom Hiron, donoseći slobodnim Devicama novu ljubavnu vezu i veću šansu za trudnoću onima koji planiraju potomstvo, odnosno, proširenje porodice (naročito 3. juna).

Zdravlje Potreba za introspekcijom.