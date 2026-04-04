VIŠE VOLITE PSE ILI MAČKE? Izbor ljubimca govori mnogo toga o vama

PSIHOLOZI i istraživači godinama unazad pokušavaju da pronađu vezu između izbora kućnog ljubimca i crta ličnosti, a rezultati su iznenađujuće jasni.

Način na koji se vezujemo za životinje često odražava naše emocionalne potrebe, stil komunikacije i odnos prema ljudima iz okruženja.

I dok su i psi i mačke poznati po tome da pružaju ljubav, utehu i osećaj pripadnosti, razlike u njihovom ponašanju neretko privlače različite tipove ljudi. Upravo te razlike postaju ključ za razumevanje onoga što se krije iza naše svakodnevne rutine, društvenog života i načina na koji doživljavamo svet oko sebe.

Ljubitelji pasa su društveni, aktivni i vode dinamičniji životni stil

Ljudi koji biraju pse često se opisuju kao otvoreni, komunikativni i skloni druženju. Njima ne predstavlja problem da započnu razgovor, da se uključe u veće društvo ili da budu primećeni. Često su aktivni, vole boravak u prirodi, šetnje, rekreaciju i sport, što se prirodno uklapa sa potrebama pasa.

Psihološka zapažanja ukazuju i na to da vlasnici pasa često deluju samouvereno i glasnije izražavaju svoje mišljenje. Zanimljivo je i da se u društvu drugih vlasnika pasa neretko ponašaju opuštenije, kao da nesvesno imitiraju otvorenost i razigranost svojih ljubimaca, što dodatno jača osećaj zajedništva.

Ljubitelji mačaka su mirnije naravi i više vole da ostanu kod kuće

Za razliku od toga, ljudi koji više vole mačke često su okrenuti sebi, svom unutrašnjem svetu i mirnijem načinu života. Oni više cene tišinu, vreme provedeno kod kuće i rutine koje ne zahtevaju konstantnu interakciju sa velikim brojem ljudi. Njihova introvertnost ne znači odsustvo emocija, već naprotiv – duboku emocionalnu povezanost sa onima koje puste u svoj krug.

Istraživanja sugerišu da su ljubitelji mačaka često intelektualno radoznali, kreativni i skloni analitičkom razmišljanju. Iako nemaju veliki broj prijatelja, odnosi koje grade uglavnom su dugotrajni, stabilni i zasnovani na lojalnosti, što ih čini izuzetno pouzdanim osobama.

