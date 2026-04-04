VIŠE VOLITE PSE ILI MAČKE? Izbor ljubimca govori mnogo toga o vama
PSIHOLOZI i istraživači godinama unazad pokušavaju da pronađu vezu između izbora kućnog ljubimca i crta ličnosti, a rezultati su iznenađujuće jasni.
Način na koji se vezujemo za životinje često odražava naše emocionalne potrebe, stil komunikacije i odnos prema ljudima iz okruženja.
I dok su i psi i mačke poznati po tome da pružaju ljubav, utehu i osećaj pripadnosti, razlike u njihovom ponašanju neretko privlače različite tipove ljudi. Upravo te razlike postaju ključ za razumevanje onoga što se krije iza naše svakodnevne rutine, društvenog života i načina na koji doživljavamo svet oko sebe.
Ljubitelji pasa su društveni, aktivni i vode dinamičniji životni stil
Ljudi koji biraju pse često se opisuju kao otvoreni, komunikativni i skloni druženju. Njima ne predstavlja problem da započnu razgovor, da se uključe u veće društvo ili da budu primećeni. Često su aktivni, vole boravak u prirodi, šetnje, rekreaciju i sport, što se prirodno uklapa sa potrebama pasa.
Psihološka zapažanja ukazuju i na to da vlasnici pasa često deluju samouvereno i glasnije izražavaju svoje mišljenje. Zanimljivo je i da se u društvu drugih vlasnika pasa neretko ponašaju opuštenije, kao da nesvesno imitiraju otvorenost i razigranost svojih ljubimaca, što dodatno jača osećaj zajedništva.
Ljubitelji mačaka su mirnije naravi i više vole da ostanu kod kuće
Za razliku od toga, ljudi koji više vole mačke često su okrenuti sebi, svom unutrašnjem svetu i mirnijem načinu života. Oni više cene tišinu, vreme provedeno kod kuće i rutine koje ne zahtevaju konstantnu interakciju sa velikim brojem ljudi. Njihova introvertnost ne znači odsustvo emocija, već naprotiv – duboku emocionalnu povezanost sa onima koje puste u svoj krug.
Istraživanja sugerišu da su ljubitelji mačaka često intelektualno radoznali, kreativni i skloni analitičkom razmišljanju. Iako nemaju veliki broj prijatelja, odnosi koje grade uglavnom su dugotrajni, stabilni i zasnovani na lojalnosti, što ih čini izuzetno pouzdanim osobama.
(24sedam)
Preporučujemo
ARHEOLOZI UPOZORAVAJU: Kakva je veza između kulturnog nasleđa i morskih oluja
30. 03. 2026. u 23:45
KOJI JEZIK ASTRONAUTI GOVORE U SVEMIRU? Kosmonauti dali odgovor
30. 03. 2026. u 22:00
POSLE VIŠE OD 53 GODINE: NASA priprema lansiranje prve ljudske posade na Mesec
30. 03. 2026. u 20:45
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
