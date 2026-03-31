EVO KAKVI SU SA EMOCIJAMA: Ko je od horoskopskih znakova empatičan, a ko ima srce od kamena?

Foto: Profimedia

Empatija je sposobnost razumevanja i deljenja osećanja drugih, ključna ljudska osobina koja nam omogućuje povezivanje na dubljem nivou. Iako svako od nas poseduje kapacitet za saosećanje, astrologija sugeriše da su neki horoskopski znaci prirodno skloniji da osećaju tuđu bol i radost intenzivnije od drugih.

Jeste li se ikada zapitali gde se vaš znak nalazi na spektru empatije? Uronili smo u svet zvezda kako bismo stvorili konačnu rang listu, od najmanje do najviše empatičnih znakova Zodijaka. Otkrijte ko su najveći empati, a ko svoju brižnost pokazuje na suptilniji, praktičniji način.

12. Ovan

Ovnovi, kao prvi znak Zodijaka, poznati su po svojoj vatrenoj energiji, strasti i usmerenosti na akciju. Njihova priroda ih tera napred, ali u toj žurbi često mogu predvideti suptilne emocionalne potrebe ljudi oko sebe. Ako im se obratite s problemom, njihov instinkt nije da saosećaju, već da ponude brzo rešenje. Njihov savet često zvuči kao "trgni se i kreni dalje", što može delovati kao nedostatak empatije. To ne čine iz zlobe, već zato što iskreno veruju da je akcija najbolji lek za sve.

11. Jarac

Jarčevi su majstori praktičnosti i discipline. Njihova empatija nije izražena kroz suze i tople zagrljaje, već kroz konkretna dela. Oni su tip osobe koja će vam pomoći da sastavite poslovni plan nakon što ste dobili otkaz, umesto da s vama provedu sate analizirajući osećanja. Budući da su vrlo samokontrolisani, teško im je da razumeju zašto drugi ne mogu jednostavno "srediti" svoje emocije. Zbog svoje rezervisane prirode mogu delovati hladno i nepristupačno, ali njihova briga je postojana i izražena kroz pružanje stabilnosti i sigurnosti.

10. Strelac

Avanturisti Zodijaka, Strelčevi, uvek su u potrazi za slobodom, znanjem i novim iskustvima. Njihov optimizam je zarazan, ali njihova usredsređenost na širu sliku i budućnost može ih učiniti slepima za emocionalne nijanse sadašnjeg trenutka. Razgovori o dubokim osećanjima često ih plaše jer se osećaju kao da ih to sputava. Neće odbiti da vas saslušaju ali nemojte očekivati da će se potpuno uneti u vaše emotivno stanje. Više će vas pokušati oraspoložiti nudeći novu, pozitivniju perspektivu.

9. Vodolija

Vodolije su veliki humanitarci čija se empatija proteže na globalnom nivou. Duboko brinu o društvenoj pravdi, siromaštvu i patnji čovečanstva, ali se često muče s iskazivanjem empatije na ličnom, intimnom nivou. Na individualnom nivou mogu delovati distancirano, pa čak i hladno. To proizlazi iz straha od emocionalnog vezivanja i gubitka sopstvene neozavisnosti. Njihova empatija je više intelektualna nego intuitivna; oni razumeju patnju, ali je ne osećaju uvek na visceralnom nivou.

8. Blizanci

Empatija Blizanaca je poput njihove ličnosti – dinamična, prilagodljiva, ali ponekad i nestalna. Kao izvrsni komunikatori, mogu artikulisati složene emocije, ali njihova sposobnost da vide više perspektiva ponekad ih sprečava da se duboko povežu s jednom. Mogu intenzivno saosećati u jednom trenutku, ali njihov znatiželjni um ih brzo odvuče na drugu temu. Ponekad se svesno povlače od ljudi koji pate jer ih preuzimanje tuđe boli i teskobe previše iscrpljuje.

7. Lav

Lavovi poseduju veliko i toplo srce, ali njihova empatija je često rezervisana za najbliži krug prijatelja i porodicu. Iako mogu delovati zaokupljeni sobom, kada je nekome do koga im je stalo potrebna pomoć, Lav će biti prvi koji će stati u odbranu. Njihova empatija izražena je kroz velikodušnost i zaštitnički instinkt. Prema stručnjacima za astrologiju, Lavovi svoju empatičnu prirodu čuvaju za one koji su je, po njihovom mišljenju, zaslužili.

6. Devica

Device svoju empatiju pokazuju na najpraktičniji mogući način. One su znak koji će primetiti da ste pod stresom i, umesto da vas pitaju kako ste, jednostavno će vam organizovati orman ili pripremiti zdrav obrok. Njihov analitički um neprestano traži rešenja. Mnogi njihovu spoljašnju hladnoću i kritičnost pogrešno tumače kao nedostatak osećanja, ali to je zapravo odbrambeni mehanizam. Device osećaju vrlo duboko, posebno kada je reč o nepravdi ili patnji nemoćnih, i moraju se zaštititi od preplavljujućih emocija.

5. Bik

Mnogi se iznenade kada vide prizemljenog i tvrdoglavog Bika visoko na lestvici empatije. Njihova empatija nije glasna ni dramatična; ona je tiha, postojana i neverovatno pouzdana. Bik je prijatelj koji će se pojaviti na vašim vratima s vašom omiljenom hranom kada ste tužni, bez potrebe za velikim rečima. Njihova sposobnost da pruže osećaj mira, stabilnosti i ugode čini ih izuzetno saosećajnima. Svoju brigu izražavaju kroz dela, a ne reči, pružajući čvrst oslonac svima koje vole.

4. Vaga

Vođene Venerom i željom za skladom, Vage su prirodne empate. Njihova sreća direktno zavisi od sreće ljudi oko njih. Poseduju izvanrednu sposobnost da se stave u tuđe cipele i sagledaju situaciju iz svih uglova, što ih čini sjajnim medijatorima i prijateljima. Uložiće veliki napor kako bi izbegle sukob i osigurale da se svi osećaju ugodno i saslušano. Njihova blaga priroda i urođeni osećaj za pravednost čine ih jednim od najljubaznijih znakova Zodijaka.

3. Škorpija

Iako ih prati reputacija tajanstvenih i ponekad osvetoljubivih individualaca, Škorpije poseduju duboku, gotovo psihičku empatiju. Njihova intenzivna priroda omogućuje im da vide ispod površine i osete neizrečene emocije i skrivene motive. Oni razumeju ljudsku psihologiju na nivou koji retki dosežu. Iako svoju ranjivost vešto skrivaju, njihova empatija je snažna i prodorna. Kada vole, vole duboko i spremni su proći kroz vatru za one do kojih im je stalo.

2. Rak

Kao znak kojim vlada Mesec, planeta emocija i instinkta, Rakovi su arhetip negovatelja i zaštitnika. Njihova je intuicija legendarna, a sposobnost da osete emocionalne struje oko sebe je bez premca. Lako se povezuju s tuđom boli, tugom ili radošću jer su i sami iskusili čitav spektar osećanja. Njihova ponekad promenjiva raspoloženja samo su odraz njihove duboke povezanosti sa sopstvenim i tuđim unutarašnjim svetom. Ako vam treba neko ko će vas istinski razumeti, potražite Raka.

1. Ribe

Na vrhu lestvice, kao neosporni vladari empatije, nalaze se Ribe. Kao poslednji znak Zodijaka, veruje se da su Ribe upile sve lekcije, radosti i boli ostalih jedanaest znakova. One doslovno osećaju težinu sveta na svojim leđima. Njihove granice između sopstvenih i tuđih osećanja često su nejasne, zbog čega lako apsorbuju energiju okoline. Ta ih velika saosećajnost, kako navode i brojni izvori, čini neverovatno brižnima i požrtvovnima, a njihova prisutnost često ima umirujući i isceljujući učinak.

(24sata.hr)