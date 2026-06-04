U najvećim uporištima crnogorskih ustaša i hrvatske SOA osvanule uvrede na Vučićev račun (FOTO)

NAKON serije incidenata u kojima su crnogorske vlasti proterale 87 srpskih državljana jer su samo doputovali u Crnu Goru, sada su montenegrinske ustaše uputili pretnje direktno predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Foto: Printskrin/Iks

Transparenti sa odvratnim porukama pojavili su se u Kotoru, Budvi i na Cetinju. Sve što se dešava poslednjih meseci dokazuje direktno spregu ustaške obaveštajne službe SOA, kavačkog klana Radoja Zvicera, montenegrinskih ustaša i blokadera-terorista u Srbiji!

Uprkos upozorenjima naše obaveštajne službe BIA da predsednik Srbije ne bi trebalo da putuje u Crnu Goru jer mu je ugrožena bezbednost, on se tamo uputio, želevši da pokaže da se ne plaši pretnji.

Foto: Printskrin/Iks

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