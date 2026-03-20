DAN ZA AKCIJU I UVEĆANJE PRIHODA Astro savet za petak, 20. mart: Na ova tri znaka će najviše uticati stelijum u znaku Ovna

SUNCE, simbol vitalnosti, energije, svesti, uspeha, ugleda, lidera, položaja, ambicije, posle godinu dana, 20. marta, u 15.47, ulazi u prvi zodijački znak, Ovna.

Foto: Profimedia

I to ne bi bilo neobično (jer se dešava jednom godišnje) da ga ove godine u tom znaku ne dočekuju Neptun (posle 165 godina) i Saturn (posle gotovo tri decenije), planete ideala, umetnosti i obmana, discipline i istrajnosti, čime uticaj Sunca dobija poseban značaj.

Saturn, na prirodnom zodijačkom krugu, upravlja kućom karijere, autoriteta, ugleda, a Neptun kućom podsvesti, intuicije, tajni, ali i prepreka i ograničenja. Sunce će 22. marta obrazovati egzaktnu konjunkciju sa Neptunom, a 25. marta sa Saturnom.

Ovan je znak akcije, inicijative ali i sukoba, pa tranzit Sunca preko njega uvek donosi energiju početka, inicijative, ali ove godine, ona će biti naglašena zbog blizine Saturna ali Neptuna, što će vatrenim znacima prve dekade (martovski Ovnovi, julski Lavovi i novembarski Strelci) dati vetar u leđa da ostvare svoje snove (konjunkcija Neptuna i Sunca). Tim više što Sunce u isto vreme obrazuje i sekstil sa Plutonom, planetom bogatstva i moći, koja donosi uvećanje zarade.

Pogledajte koja astrološka kuća u vašem horoskopu pada u znak Ovna, kako biste znali na koju oblast života će uticati stelijum (tri ili više planeta u istom znaku) u Ovnu.

Istog dana, 20. marta, ali uveče, u 19.33, Merkur, planeta intelekta, logike i komunikacija, kreće direktnim hodom sa osmog strepena Riba naglašavajući intuiciju, kao i interes za teme iz oblasti medicine, psihologije, psihoterapije.