Panorama

DAN ZA AKCIJU I UVEĆANJE PRIHODA Astro savet za petak, 20. mart: Na ova tri znaka će najviše uticati stelijum u znaku Ovna

Marina Jungić Milošević, astrolog

20. 03. 2026. u 07:00

SUNCE, simbol vitalnosti, energije, svesti, uspeha, ugleda, lidera, položaja, ambicije, posle godinu dana, 20. marta, u 15.47, ulazi u prvi zodijački znak, Ovna.

ДАН ЗА АКЦИЈУ И УВЕЋАЊЕ ПРИХОДА Астро савет за петак, 20. март: На ова три знака ће највише утицати стелијум у знаку Овна

Foto: Profimedia

I to ne bi bilo neobično (jer se dešava jednom godišnje) da ga ove godine u tom znaku ne dočekuju Neptun (posle 165 godina) i Saturn (posle gotovo tri decenije), planete ideala, umetnosti i obmana, discipline i istrajnosti, čime uticaj Sunca dobija poseban značaj.

Saturn, na prirodnom zodijačkom krugu, upravlja kućom karijere, autoriteta, ugleda, a Neptun kućom podsvesti, intuicije, tajni, ali i prepreka i ograničenja. Sunce će 22. marta obrazovati egzaktnu konjunkciju sa Neptunom, a 25. marta sa Saturnom.

Ovan je znak akcije, inicijative ali i sukoba, pa tranzit Sunca preko njega uvek donosi energiju početka, inicijative, ali ove godine, ona će biti naglašena zbog blizine Saturna ali Neptuna, što će vatrenim znacima prve dekade (martovski Ovnovi, julski Lavovi i novembarski Strelci) dati vetar u leđa da ostvare svoje snove (konjunkcija Neptuna i Sunca). Tim više što Sunce u isto vreme obrazuje i sekstil sa Plutonom, planetom bogatstva i moći, koja donosi uvećanje zarade.

Pogledajte koja astrološka kuća u vašem horoskopu pada u znak Ovna, kako biste znali na koju oblast života će uticati stelijum (tri ili više planeta u istom znaku) u Ovnu.

Istog dana, 20. marta, ali uveče, u 19.33, Merkur, planeta intelekta, logike i komunikacija, kreće direktnim hodom sa osmog strepena Riba naglašavajući intuiciju, kao i interes za teme iz oblasti medicine, psihologije, psihoterapije.

PUTIN JE UPRAVO KLEKNUO PRED NJIM! Ovo ni u crkvi nije uradio predsednik Rusije (VIDEO)
PUTIN JE UPRAVO KLEKNUO PRED NjIM! Ovo ni u crkvi nije uradio predsednik Rusije (VIDEO)

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i - sportske događaje. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" vezane su za Italiju. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja. A ruski predsednik Vladimir Putin je zbog toga i te kako oduševljen, te je rešio da nestvarne heroje hitno odlikuje. Pred jednim od njih je i kleknuo.

19. 03. 2026. u 19:58

