OVO SE DEŠAVA POSLE GODINU DANA Astro savet za 18. februar: Evo koji će znaci narednih mesec dana biti puni energije i elana
SUNCE, simbol svesti, volje i vitalnosti, posle godinu dana, 18. februara, u 16.52, ulazi u tajanstvene, senzibilne, intuitivne Ribe, donoseći povećan interes za religiju, duhovnost i skrivene teme.
Tranzit Sunca preko Riba, takođe podstiče kreativnost, maštu, ljubav prema životinjama, budi umetničku inspiraciju i povećava sklonost tajnim ljubavnim vezama.
Na globalnom nivou, Pandorina kutija nije otvorena do kraja, tako da će na svetlo dana isplivati još tajni, ali i obmana, dezinformacija i manipulacija.
Prelazak Sunca, preko poslednjeg zodijačkog znaka, narednih mesec dana, donosi priliv energije, vitalnosti i entuzijazma, Ribama, Rakovima i Škorpijama, ali i zemljanim znacima, Bikovima, Devicama i Jarčevima. Astrološka kuća u natalnom horoskopu koja vam pada u znak Riba (ali i Raka i Škorpije), pokazuje oblasti života koje će se najviše aktivirati do 20. marta.
Preporučujemo
NAUČNO OTKRIĆE: Zaista je bilo zmajeva - samo su bili veoma mali
17. 02. 2026. u 23:22
NAJKRAĆI TEST INTELIGENCIJE: Samo 3 pitanja, a mnogo odgovora
17. 02. 2026. u 23:01
NIJE ZNAO DA JE POSLEDNjI: Zašto ljudi više od pola veka nisu ponovo kročili na Mesec
17. 02. 2026. u 22:22
SKANDAL! RAMA OBJAVIO SNIMAK RAZGOVORA SA TAČIJEM: "Srećna nezavisnost komadante, brate moj, grlim te mnogo i volim" (VIDEO)
PREMIJER Albanije Edi Rama objavio je snimak telefonskog razgovora sa bivšim vođom zločinačke OVK Hašimom Tačijem, koji se trenutno nalazi u pritvoru Specijalnog suda u Hagu, gde je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
17. 02. 2026. u 20:01
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)