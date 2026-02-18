Panorama

OVO SE DEŠAVA POSLE GODINU DANA Astro savet za 18. februar: Evo koji će znaci narednih mesec dana biti puni energije i elana

SUNCE, simbol svesti, volje i vitalnosti, posle godinu dana, 18. februara, u 16.52, ulazi u tajanstvene, senzibilne, intuitivne Ribe, donoseći povećan interes za religiju, duhovnost i skrivene teme.

Tranzit Sunca preko Riba, takođe podstiče kreativnost, maštu, ljubav prema životinjama, budi umetničku inspiraciju i povećava sklonost tajnim ljubavnim vezama.

Na globalnom nivou, Pandorina kutija nije otvorena do kraja, tako da će na svetlo dana isplivati još tajni, ali i obmana, dezinformacija i manipulacija.

Prelazak Sunca, preko poslednjeg zodijačkog znaka, narednih mesec dana, donosi priliv energije, vitalnosti i entuzijazma, Ribama, Rakovima i Škorpijama, ali i zemljanim znacima, Bikovima, Devicama i Jarčevima. Astrološka kuća u natalnom horoskopu koja vam pada u znak Riba (ali i Raka i Škorpije), pokazuje oblasti života koje će se najviše aktivirati do 20. marta.

