ARHEOLOZI U ITALIJI: Pronašli ostatke legendarne bazilike rimskog arhitekte Vitruvija

Predrag Stojković

19. 01. 2026. u 23:22

ARHEOLOZI su u italijanskom regionu Marke pronašli ostatke legendarne bazilike rimskog arhitekte Vitruvija, što je, prema rečima italijanskog ministra kulture, za 21. vek ravno otkriću Tutankamonove grobnice.

Foto: Unsplash

Građevina koju je projektovao majstor graditelj, čiji su kultni principi o idealnim proporcijama inspirisali proslavljeni crtež „Vitruvijev čovek” Leonarda da Vinčija, otkrivena je tokom iskopavanja u gradu Fanu, saopštili su danas italijanski zvaničnici, prenela je agencija Ansa.

Bazilika, izgrađena i završena 19. godine pre nove ere, jedina je građevina za koju naučnici znaju da je na njoj radio rimski arhitekta iz prvog veka pre nove ere Vitruvije, jer ju je posebno pomenuo.

Građevina je vremenom nestala, a njena precizna lokacija postala je misterija, navodi Ansa.

-Više od 2.000 godina čekali smo ovo otkriće, rekao je gradonačelnik Fana, Luka Serfilipi, na svečanoj ceremoniji povodom otkrivanja bazilike na kojoj je putem video-linka učestvovao i ministar kulture Alesandro Đuli.

On je istakao da ovo izvanredno otkriće zaista predstavlja nešto izuzetno u istoriji arheologije, arhitekture i morfologije grada Fana, čiji smo ogroman značaj već prepoznali.

Ministar je povukao paralelu sa pronalaskom Tutankamonove grobnice, koji je u 20. veku nazvan otkrićem stoleća.

-U ovom trenutku naših života istorija je podeljena na period pre i posle otkrića Vitruvijeve bazilike, zaključio je on.

Kako se navodi, sada će biti formirana posebna naučna komisija za izučavanje ovog otkrića, a iskopavanja na lokalitetu biće nastavljena.

(sputnikportal.rs)

