Panorama

DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 16. JANUAR: Bik osetljiv na kritike, Lav ima problema s novcem, Škorpija da izbegava nerviranje, a Vodolija svađe

Marina Jungić Milošević, astrolog

15. 01. 2026. u 20:45

SAZNAJTE šta vas u petak, 16. januara, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Image by Mabel Amber from Pixabay

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Hiron, simbol vaše slabe tačke, u astrološkoj kući ličnosti obrazuje napet aspekt s Merkurom, vladaocem posla i komunikacija, u desetoj kući, donoseći vam sukobe s nadređenima, autoritetima ili roditeljima.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Kvadrat između Merkura u kući karijere i Hirona, simbola vaše slabe tačke, u kući podsvesti, otvara stare rane kada je reč o odnosu nadređenih i autoriteta prema vama. Sukobi sa roditeljima. Pojačana nervoza.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašim privatnim životom,u kući posla pravi napet aspekt s Hironom, simbolom vaše slabe tačke, u kući novca donoseći vam finansijske probleme i sukobe, svađe, nerazumevanje s članovima porodice.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Izazovan aspekt između Merkura u sedmoj kući i Hirona, simbola vše slabe tačke, u desetoj kući, upozorava na svađe i rasprave u partnerskim odnosima i sukobe sa nadređenima, autoritetima ili roditeljima.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Merkur, koji upravlja vašim finansijama i planovima, u kući posla, obrazuje napet aspekt sa Hironom, simbolom vaše slabe tačke, u devetoj kući, što donosi probleme sa novcem, strancima,pravnim pitanjima, na putovanjima ili ispitima.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, pravi izazovan aspekt sa Hironom, simbolom vaše slabe tačke, u kući novca, donoseći vam finansijske i probleme sa podelom imovine, alimentacijom, kreditom ili stipendijom.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Napet aspekt između Merkura u kući privatnog života i Hirona, simbola vaše slabe tačke, u kući partnerskih odnosa, donosi vam svađe i rasprave sa članovima porodice i voljenom osobom. Problemi zbog sudskog spora.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Kvadrat između Merkura, koji upravlja vašim finansijama, u kući komunikacija i Hirona, simbola vaše slabe tačke, u šestoj kući, nepovoljno utiče na posao, odnos sa saradnicima i vaše zdravstveno stanje. Nervoza.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Merkur, vladalac vaše karijere i partnerskih odnosa, pravi kvadrat sa Hironom, simbolom vaše slabe tačke, u petoj kući, donoseći probleme u privatnom biznisu, javnim delatnostima, kao i sukobe s emotivnim partneroma voljenom osobom.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Merkur u vašem znaku pravi izazovan aspekt sa Hironom, simbolom vaše slabe tačke, u kući privatnog života, donoseći vam probleme sa saradnicima, dokumentacijom, strancima, pravnim pitanjima, na putovanjima ili ispitima.

Vodolija(21. 1 - 19. 2)

Izazovan aspekt između Hirona, simbola vaše slabe tačke, u kući komunikacija,i Merkura u kući prepreka i ograničenja, donosi vam sukobe, svađe i rasprave sa braćom, sestrama ili rođacima, kao i sa saradnicima.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Merkur, vladalac vaših partnerskih odnosa i privatnog života, pravi napet aspekt sa Hironom, simbolom vaše slabe tačke, u kući novca, donoseći vam finansijske probleme, sukobe, svađe i rasprave u porodici.

