MESEČNI HOROSKOP DO 18. FEBRUARA: Bika očekuju promene u karijeri, Lava u partnerskim odnosima, Škorpiju problemi u porodici, Vodoliju ljubav

SAZNAJTE šta vam mesečni horoskop predviđa za period koji je pred nama, za period prelaska Sunca preko znaka Vodolije, od 20. januara do 18. februara, šta vas čeka na poslu, u ljubavi, kako ćete se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

Foto: Profimedia

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o mesečnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Posao Period vam donosi veću zaradu i zaštitu uticajnih osoba, kao i šansu da s Marsom u kući finansija, posle 23. januara unovčite svoje ideje. Neptun u vašoj kući ličnosti, nakon 26. januara podstiče vašu kreativnost. Krajem januara, veća zarada preko internet trgovine, nekretnina. Direktan hod Urana od 4. februara donosi vam novac preko nekonvencionalnih vidova zarade, privatnog biznisa. Od 14. februara, sa Saturnom u vašem znaku, a naročito u vreme pomračenje Sunca 17. februara, donosite važne odluke.

Ljubav Spoj Venere i Plutona u kući društvenog života, 20. januara, slobodnim Ovnovima donosi sudbinski susret. Neobavezno poznanstvo s nekim preko prijatelja, 29. januara, moglo bi da preraste u ozbiljnu vezu. Pun Mesec u kući ljubavi, 1. februara, slobodnima najavljuje novu ljubav, trudnoću, odnosno, proširenje porodice. Venera u kući tajni, posle 10. februara, nagovešatava ulazak tajnu romansu.

Zdravlje Potreba za izolacijom i introspekcijom.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Posao S naglašenom kućom karijere u ovom periodu očekuju vas finansijski problemi i sukobi s nadređenima, naročito posle 23. januara, kada su mogući otkazi, promena karijere ili iskorak u privatni sektor, influenserstvo. Kulminacija će biti u vreme pomračenja Sunca u kući karijere, 17. februara, kada donosite važne odluke o otkazu ili novom, isplativijem poslu. Priliku za prekookeansko putovanje donosi vam Neptun u 12. kući, posle 26. januara, a Venera u kući finansija posle 10. februara novac.

Ljubav Pun Mesec u kući privatnosti, 1. februara, donosi vam sukobe u porodici. Fokusirani ste na pronalaženje balansa između privatnog i poslovnog života. Merkur, planeta komunikacija, ulazi u kuću društvenog života, 6. februara, donoseći vam više druženja i izlazaka. Vaš vladalac Venera, planeta ljubavi, 10. februara ulazi u Ribe, znak svoje egzaltacije, donoseći vam ljubav preko prijatelja ili društvene mreže.

Zdravlje Anksioznost, podložnost depresivnom raspoloženju (naročito posle 14. februara). Oprez u saobraćaju.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Posao S prepunom devetom kućom očekuje vas zarada preko inostranstva, putovanja, stručnog usavršavanja, stipendija, potpisivanja važnih ugovora, kao i podrška uticajnih osoba. Ulazak Saturna u kuću finansija i planova, 14. februara, donosi vam novac i uspeh u javnim delatnostima. Pomračenja Sunca, 17. februara, pred vas stavlja važne odluke o karijeri, obrazovanju, pravnim pitanjima, putovanjima. Neptun u 11. kući, posle 26. januara, idealizovanje prijatelja, pa može biti i razočarenja.Posle 6. februara, sukobi šefovima i ženama na poslu.

Ljubav Spoj Venere i Plutona, simbola ljubavi i strasti, na trećem stepenu (kraća putovanja, internet) Vodolije, znaku u koji pada vaša deveta kuća, 20. januara, slobodnima donosi sudbinski, filmski ljubavni susret, trenutak upoznavanja u kome znate da će ta osoba biti posebna za vas, ljubav na prvi pogled. Pun Mesec, 1. februara, upozorava da pripazite na komunikaciju s partnerom i rođacima.

Zdravlje Nervoza, nesanica. Oprez u saobraćaju 1. februara.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Posao S punom osmom kućom novac stiže preko podele imovine, alimentacije, stipendije, naročito u vreme punog i mladog Meseca, 1. i 17. februara. Posle 23. januara, uvećanje prihoda ali i dosta troškova. Neptun u kući karijere, od 26. januara, upozorava na spletke na poslu. Nekonvencionalni vidovi zarade donose vam novac posle 4. februara a od 6. do 12. februara pravni procesi, saradnja sa strancima, obrazovanje. Saturn u kući karijere od 14. februara, donosi finansijski i uspeh u karijeri.

Ljubav Mars, planeta sukoba koji upravlja vašim emotivnim životom, 23. januara, ulazi u kuću strasti, što upozorava Račice na probleme u odnosu s emotivnim ili bračnim partnerom. Čuvajte se agresivnih i muškaraca koji su već pokazali sklonost ka nasilju. Venera, 10. februara, ulazi u Ribe, znak svoje egzaltacije, u koji pada vaša deveta kuća, donoseći slobodnima novu ljubav, kao i trudnoću u inostranstvu.

Zdravlje Moguće kardiovaskularne tegobe.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Posao Ulazak Neptuna u devetu kuću 26. januara fokusira vas na visoko obrazovanje, prekookeanska putovanja i pravna pitanja. Uran kreće direktno sa Algola u kući karijere 4. februara i donosi naglu promenu posla. Finansijska situacija, od 6. do 12. februara, kreće nabolje, a novac stiže i preko podele bračne imovine, alimentacije, stipendije. Saturn u devetoj kući, posle 14. februara, donosi uspeh preko visokog obrazovanja, pravnih procesa, dalekih putovanja.

Ljubav Prepuna sedma kuća donosi transformaciju partnerskih odnosa, raskid, razvod, naročito posle 27. januara, kada je moguće fizičko nasilje zbog ljubomore. Slobodne očekuje sudbinska veza s harizmatičnom osobom. Spoj Merkura i Venere u sedmoj kući, 29. januara, donosi opasnost od skandala. U vreme punog Meseca i pomračenja Sunca, 1. i 17. februara, donosite važne odluke o braku, veridbi ili razvodu.

Zdravlje Promena načina ishrane posle 26. januara.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Posao Naglašena kuća posla stavlja akcenat na radne zadatke i svakodnevne obaveze. Neptun u kući karijere, nakon 26. januara, donosi finansijske i probleme s papirologijom, nasledstvom, kreditima, alimentacijom ili stipendijom. Direktan hod Urana preko devete kuće, nakon 4. februara, povoljan je za završavanje pravnih i pitanja visokog obrazovanja, radne dozvole i vize. Saturn u kući novca, posle 14. februara, upozorava na štednju i finansijske probleme, naročito u vreme pomračenja Sunca 17. februara.

Ljubav Vaš vladalac Merkur, simbol komunikacija, 6. februara ulazi u vašu sedmu astrološku kuću a 10. februara pridružiće se i Venera, planeta ljubavi, donoseći vam konflikte sa partnerom, razvod ili raskid. Aspekti severnog Mesečevog čvora sa Merkurom i Venerom u kući braka i partnerstva, 12. i 18. februara, upozoravaju na sukobe i probleme u odnosu sa emotivnim partnerom.

Zdravlje Pad imuniteta. Problemi s venama, zubima, pritiskom, cirkulacijom. Promena načina ishrane i života. Nervna napetost.Pun Mesec u kući podsvesti 1. februara podstiče vašu intuiciju i interes za astrologiju, psihologiju.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Posao Stelijum u kući kreativnosti u ovom periodu, naročito 29. januara, donosi vam uspeh, novac, priliku da unovčite svoje talente, naročito ako se bavite javnom delatnošću ili privatnim biznisom. Ulazak Neptuna, planete obmana i laži, u kuću posla, 26. januara, upozorava na probleme u ortaklucima, pa se čuvajte prevara. Direktan hod Urana, posle 4. februara i pomračenje Sunca, 17. februara, donose vam nove, sveže ideje i podstiču vašu kreativnost.

Ljubav S naglašenom kućom ljubavi već 20. januara slobodni mogu da upoznaju sudbinsku ljubav. Veće su šanse za trudnoću, proširenje porodice, naročito 27. januara. Posle 26. januara pazite se partnera sklonih porocima i lažima. Pun Mesec u kući društvenog života, 1. februara, donosi susrete sa uspešnim, harizmatičnim osobama. Saturn u kući braka posle 14. februara donosi razvod, raskid, svađe u porodici.

Zdravlje Kardiovaskularni problemi, kosti, zubi, cirkulacija. Pad imuniteta posle 14. februara.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Posao Naglašen znak Vodolije u ovom periodu donosi probleme u porodičnom biznisu, naročito 27. januara. Neptun, posle 164 godine, 26. januara ulazi u kuću posla donoseći spletke na poslu. Pun Mesec 1. februara upozorava na probleme u karijeri.Merkur, 6. februara ulazi u kuću kreativnosti donoseći uspeh privatnicima i umetnicima. Posle 10. februara, bolja finansijska situacija i šansa za unapređenje a nakon 14. februara Saturn u kući posla najavljuje napredovanje u karijeri.

Ljubav Mnoštvo planeta u kući privatnog života donosi svađe, probleme, konflikte u kući. U ovu kuću 23. januara ulazi i vaš vladalac Mars pa može doći i do porodičnog nasilja, femicida. Kritični su 29. januar, 1. februar (pun Mesec u kući porodice), 4. februar (Uran kreće direktno sa Algola - svađe s partnerom), 17. februar (pomračenje Sunca u kući doma). Slobobodne, od 6. do 18. februara, očekuje nova ljubav, veće šanse za trudnoću, odnosno, proširenje porodice.

Zdravlje Pogrešne dijagnoze. Saturn, posle 29 godina, 14. februara, ulazi u kuću zdravlja, donoseći probleme s kostima, zubima, cirkulacijom.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Posao Mnoštvo planeta u kući komunikacija donosi dogovore i ugovore o isplativim, dugoročnim poslovima, veliku zaradu preko IT sektora, kupovinu ili prodaju robe ili avangardnih ideja, naročito 21, 27. i 29. januara. Aspekti Plutona 22. i 23. januara donose vam uspeh na ispitima, podršku uticajnih i saradnju sa uspešnim osobama. Neptun u kući kreativnosti posle 26. januara donosi angažmane muzičarima, pevačima, piscima, glumcima, moreplovcima.

Ljubav Moćna konjunkcija Venere i Plutona 20. januara donosi vam sudbinski ljubavni susret, na putu, preko prijatelja. Neptun, simbol romantike, posle 164 godine, 26. januara ulazi u kuću ljubavi, donoseći slobodnim Strelcima filmsku ljubavnu priču. Spoj Merkura i Venere, vladalaca partnerskih odnosa i društvenog života, 29. januara nagoveštava susret s nekim na kraćem putu, predavanju ili preko rođaka.

Zdravlje Čuvajte se za volanom.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Posao Prepuna kuća novca donosi vam sjajne preduzetničke ideje, potpisivanje ugovora o kupovini ili prodaji nekretnina, zemlje, kao i zaradu preko zanimanja u vezi sa bankarstvom, kulinarstvom, poljoprivredom, ekologijom, naročito 20. januara. Imaćete prilike da uvećate prihode ili imovinu preko privatnog biznisa ili nekonvencionalnih vidova zarade 23. i 27. januara. Konjunkcija Merkura i Venere u kući novca, 29. januara, donosi vam novac preko žena.

Ljubav Neptun, planeta romantike, ljubavnog zanosa, ali i iluzija i obmana, posle 164 godine, 26. januara, ulazi u vašu astrološku kuću privatnog života, najavljujući početak perioda porodičnih sukoba i problema. Očekuju vas svađe, konflikti i rasprave s članovima porodice, kao i otkrivanje nakih tajni, laži i manipulacija koje vas mogu vrlo neprijatno iznenaditi, čak šokirati.

Zdravlje Problemi sa želucem. Promena načina ishrane.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Posao Period pred vama donosi priliv energije i prilike za finansijski uspeh i napredovanje u poslu, naročito 20. januara. Trgovina robom i uslugama, usavršavanje novih znanja i veština, potpisivanje ugovora o isplativim poslovima. Možete da započnete važan posao ili da pokrenete avangardni projekat 21. i 23. januara. Neptun u kući intelekta i putovanja, posle 164 godine, od 26. januara podstiče umetničku inspiraciju, naročito kod pisaca. Put u prekookeansku zemlju.

Ljubav S polovinom planeta u vašoj astrološkoj kući ličnosti, znak ste u trendu, omiljeni i popularni u društvu. Konjunkcija Marsa i Plutona, planeta akcije i strasti, u vašem znaku, već početkom perioda daje vam poseban šarm i harizmu. Konjunkcija Merkura koji upravlja vašim emotivnim životom i Venere, planete ljubavi, 29. januara, nagoveštava romansu preko interneta ili ljubav sa strancem.

Zdravlje Napet nervni sistem. Oprez u saobraćaju.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Posao Koncentracija planeta u kući podsvesti i mašte podstiče vašu intuiciju i inspiraciju kod umetnika, glumaca, muzičara, pevača, slikara, fotografa, reditelja, naročito 20, 21, 22, 23. i 29. januara. Povećan kreativni potencijal i interes za astrologiju, psihologiju, okultne teme, naročito 20. januara. Vaš vladalac Neptun, koji upravlja i vašom karijerom, ulazi u kuću novca, posle 164 godine, 26. januara, otežavajući vam finansijsku situaciju, pa ćete morati da uvedete mere štednje.

Ljubav Mars, planeta akcije i strasti, 23. januara ulazi u 12. kuću, gde se ne oseća dobro, što naglašava vašu potrebu za osamljivanjem. Kontakt ili susret sa osobom iz prekookeanske zemlje može da preraste u nešto ozbiljnije. Slobodne Ribe će biti u iskušenju da 27. januara uđu u tajnu romansu sa zauzetom osobom ili platonsku vezu s nekim ko ko želi da im nametne svoju volju i stavove.

Zdravlje Pad imuniteta. Introspekcija.